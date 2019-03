Makellose musikalische Treuhänder

Manchmal ist das Gedankenspiel recht reizvoll, wie sich neue (und damit: in digital-medialer Allgegenwart aufgewachsene) Generationen zu den musikalischen Helden der eigenen Vergangenheit verhalten würden. Würden sich viele finden, die sich einen Song wie „Cymbaline“ in all seiner entschleunigenden Ausführlichkeit zu Gemüte führen, seine über zehn Minuten langen psychedelisch-progressiven

...