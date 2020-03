Mal streitbar explosiv – mal besinnlich sanft

Sich einmischen ohne Angst vor Gegenwind, dabei Worte als Waffen benutzen, die er nicht im herkömmlichen Stil komponiert. „Sie passieren mir einfach“, sagt Konstantin Wecker. „Schön, dass Ihr so mutig seid“, begrüßt er die etwa 500 Zuschauer, die trotz Corona in die Stadthalle Weinheim gefunden haben.

„Es gibt noch ein schlimmeres Virus“, sagt Wecker: „Den Faschismus“. „Man könnte um Deutschland weinen. Der Mob fühlt sich schon im Parnass. Erst wollten wir uns vereinen, jetzt eint uns nur der Hass“, singt er und Fans hängen an seinen Lippen – mehr als drei Stunden lang.

Sprache voller Metaphern

Trat Wecker im vergangenen Jahr in Weinheim politischer und kämpferischer auf, so lebt sein Programm diesmal von mehr Poesie und Romantik. Einen erheblichen Anteil daran hat die charismatische Cellistin Fany Kammerlander, die ihn zusammen mit Pianist Joe Barnikel begleitet.

Mal streitbar, mal besinnlich, mal sanft und explosiv, so hält der 72-Jährige die Liedermacherszene seit mehr als vierzig Jahren am Leben. Für all die, die mit dem Herzen denken, singt er seine wunderbar lyrischen Texte mit diesen Melodien, zu denen das Cello lacht oder weint.

Seine metaphernreiche Sprache trifft mitten ins Herz. Zum Abschluss verbeugt er sich vor seinen Idolen Mikis und Lucio mit „Lied der Lieder“ und „Caruso“. Längst haben sich die Zuschauer erhoben, als er sich mit „ “ mitten ins Publikum begibt. Als der letzte Ton verklingt, ist es wie das Erwachen aus einem schönen Traum. TheodorakisDallaBuonanotteFiorellinorav

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020