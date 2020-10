Mal wieder ist der Weg das Ziel

Eine Volksschulklasse. Die Kinder haben die Köpfe auf das Pult gelegt und zählen laut auf Null herunter. Ein Versteckspiel? Nein! Lehrerin Antoinette Lapouge (Laure Calamy) zieht sich um, schlüpft in ein verführerisches Kleid, um mit ihren Schülern bei der Feier zum Ferienbeginn ein Liebeslied zum Besten zu geben. Adressat ist ganz offensichtlich einer der anwesenden Väter, der attraktive Vladimir (Benjamin Lavernhe), heimlicher Liebhaber der Pädagogin. Er hat ihr gemeinsame Urlaubstage versprochen.

Mit der Vorfreude ist es jäh vorbei, als Vladimir den Trip absagt. Denn Ehefrau Eléonore (Olivia Côte) will mit ihm und der gemeinsamen Tochter eine Woche lang den Nationalpark Cevennen besuchen. So leicht gibt Antoinette aber nicht auf, bucht kurz entschlossen dasselbe Urlaubsziel. Für 870 Euro ergattert sie ein Herbergsbett. Ein stolzer Preis für ein Massenquartier plus Abendverpflegung – dafür ist der Begleit-Esel inklusive.

Leichtigkeit und Situationskomik

Schnell skizziert Regisseurin Caroline Vignal („Les autres filles“) ihre Story – elegant auf den Punkt gebracht im deutschen Titel: „Mein Liebhaber, der Esel & Ich“. Zu ihrer Komödie inspirierte sie ein 1879 erschienener Reisebericht von Robert Louis Stevenson („Die Schatzinsel“), der einst mit einem Maultier Südfrankreich durchstreifte, um seinen Liebeskummer zu vergessen. Dieser nach dem schottischen Schriftsteller benannten Route folgte Vignal zu Recherchezwecken, lief die 220 Kilometer in zwölf Tagen und sammelte im Austausch mit anderen Wanderern Material für ihr Drehbuch.

Das Herz trägt ihre liebenswerte Heldin auf der Zunge, gleich bei der ersten gemeinsamen Mahlzeit offenbart sie den Anwesenden die wahren Gründe ihres Tuns. Empört reagieren die Einen, warnen davor, den Papa ins Unglück zu stürzen, während die Anderen volles Verständnis zeigen und befürworten, dass sie kompromisslos ihrem Beau folgt. Als bester Zuhörer erweist sich ihr vierbeiniger irischer Begleiter Patrick, der geduldig ihre endlosen Wortkaskaden über sich ergehen lässt. Ein Film über eine Frau, die sich selbst sucht und schließlich findet. Spielerisch und luftig aufbereitet, ohne echte Katastrophen und große Überraschungen. Einmal mehr heißt es: Der Weg ist das Ziel.

Doch ehe dieses erreicht ist, gilt es einige (kleinere) Hürden zu meistern. Da ist zunächst das störrische Packtier, das sich gerne selbstständig macht oder trotz handfester Aufmunterung einfach das Weitergehen verweigert. Vom Esel lernt Antoinette, was es heißt, Nein zu sagen beziehungsweise sich in Geduld zu üben. Als Therapeut funktioniert er für sie, hilft ihr über schwierige Situationen hinweg. Beispielsweise als sie sich im Wald verirrt und die Nacht in der Wildnis verbringen muss oder von der selbstbewussten Eléonore erfährt, dass sie nur eine weitere der vielen Gespielinnen ihres Gatten ist.

Französische Leichtigkeit und Situationskomik – so reist die gebeutelte Mademoiselle Lapouge mit einem unpraktischen rosafarbenen Rollkoffer an – sind angesagt, um amouröse Irrungen und Wirrungen geht es. Ein netter Kniff ist die Tatsache, dass Antoinette trotz guten Aussehens und sympathischer Art bei den Herren kein Glück zu haben scheint oder stets die falsche Wahl trifft. Wobei es an Interessenten nicht mangelt, sei es ein linkischer, aufdringlicher Wandersmann, der ihr unverhohlen Avancen macht, oder ein kerniger Motorradfahrer, mit dem sie eine Nacht verbringt.

Landschaftsbilder überzeugen

Differenziert, draufgängerisch und zugleich verletzlich legt Calamy ihre Figur Antionette an, man fühlt mit ihr, hofft, dass sie endlich auf den „Richtigen“ stößt. Der heimliche Star ist jedoch das sture Grautier, dessen Part insgesamt drei Esel eingenommen haben. Patrick scheint stets die richtigen Entscheidungen zu treffen und ist letztendlich dafür verantwortlich, dass Antoinette mit sich ins Reine kommt – im charmanten, rührenden und ein wenig zu kitschigen Finale dieser gegen den Strich gebürsteten Romanze, die nicht zuletzt auch von der herrlichen Landschaft lebt, in der sie spielt und die Kameramann Simon Beaufils in von Licht durchfluteten Sommerbildern schön einfängt.

