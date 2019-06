Malerin Nucinkis stirbt mit 98 Jahren

Die Malerin Doris Nucinkis ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 98 Jahren in La Paz in Bolivien, wohin sie mit ihrem Mann, einem Entwicklungshelfer, in den 1970er Jahren ausgewandert war. Zuvor hatte die Malerin, die in Mannheim aufgewachsen war, mehrfach in der Region ausgestellt, oft im Verbund mit Kollegen und unter ihrem Geburtsnamen Butschillinger, später unter den Ehenamen Ulff und Nucinkis. Ausgebildet wurde sie unter anderem an der Freien Kunstakademie Mannheim und an der Karlsruher Akademie. Ihre Arbeiten stehen in der Tradition von Expressionismus und Neuer Sachlichkeit. tog

