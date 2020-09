Malerstar Rauch wirkt politisch wie nie zuvor

Der Leipziger Malerstar Neo Rauch stellt in seiner Heimatstadt neue Werke aus. In der Galerie Eigen + Art eröffnet am Samstag die Schau „Handlauf“ (unser Bild) mit 16 Gemälden (bis 28. November). Rauch gilt als einer der bedeutendsten Maler der Gegenwart.

Die Werke sind hoch aktuell und alle 2020 entstanden. Teilweise wirken sie wie eine Kommentierung gesellschaftspolitischer Verhältnisse – etwa das Bild „Die Wurzel“, auf dem ein Aktivist mit Megafon am Boden gehalten wird. Doch das ist etwas, das Rauch von sich weist. Botschaften wolle er keine senden, sagte er vor Ort. „Das sind alles Spiegelbilder meiner inneren Zustände. Und was sich da hineinmischt, hineinmengt, das kann ich nur bedingt kontrollieren. Aber ich filtere das Material durch meine Leinwand“, sagte Rauch vor Ort. „Ich bin natürlich nicht außerhalb meiner Zeit. Und obwohl ich im vorigen Jahrhundert verankert bin, bin ich natürlich auch ein Reflektor dessen, was mich umgibt und peinigt und ängstigt und bedrängt. Aber all das versuche ich natürlich, im Bild auszubalancieren. Darin sehe ich die Möglichkeit, die eigentliche Kraft von Malerei, das zu leisten: die elementaren Gegensätze auf einen Nenner zu bringen und zu befrieden.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020