„Mama Shakers“ zu Gast in Lauda

„Mama Shakers“ gastieren am Freitag, 10. Mai, um 20 Uhr in der Gymnasiums-Aula Lauda. Nach dem großen Erfolg im März-Konzert bringen Kunstkreis und Stadt Lauda-Königshofen erneut ein besonderes Highlight: Die „Mama-Shakers“ aus Paris, eine junge Band, die bereits von Medien und Publikum gefeiert wird. Sie spielen einen neuen frischen Sound im alten Jazz und Blues.

Beim Nachwuchs-Wettbewerb des Jazzfestivals in Megève/Frankreich im Mai 2017 gewannen sie den ersten Preis der Jury und wurden vom Publikum unter 20 Bands aus ganz Europa zur beliebtesten Band des Festivals gewählt. Im Sommer 2018 wurden sie bei ihren ersten Konzerten in Deutschland und der Schweiz begeistert aufgenommen. Angela Strandberg, die ungemein temperamentvolle Sängerin und Trompeterin, hat in Paris eine Band gegründet, die die Liebe zum ganz alten wilden Jazz der „Roaring Twenties“ vereint und mit jugendlichem Elan performen läßt. Sie spielen eine bunte Mischung aus tanzbaren Jazz- und Bluestiteln der 20er Jahre, gewürzt mit Gesangseinlagen aus dem Fundus des Jazz, Blues und Chansons.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.05.2019