Mambo, Samba und Cha-Cha-Cha

Kubanern liegen Musik und Tanzen gleichsam im Blut – sagen die Insulaner über sich gern selbst. Ihr Lebensgefühl auch den nicht so gesegneten Mitmenschen zu übermitteln, ist das Hauptanliegen von diversen „Buena-Vista“-Shows, die in regelmäßigen Abständen auch in Mannheim gastieren. Im zumindest im Parkett voll besetzten Capitol machte nun Pasion de Buena Vista Station, wurde mit viel Applaus gefeiert und erst nach der Zugabe entlassen.

Vor einer morbiden Stadtrandkulisse mit Schrottauto und Blick in eine Naturlandschaft entwickelt sich eine Fiesta, bei der vieles, aber nicht alles stimmt. Die aus sieben Musikern bestehende Band ist gut. Gitarrist, Keyboarder, Posaunist und Trompeter dürfen sich in Soli präsentieren, dazu belegen die Bläser, der Schlagzeuger und die Perkussionisten, dass sie nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern auch singen und tanzen können. Allein die Tonmischung ist nicht immer ein Genuss, wird erst nach der Pause besser.

Ohrwürmer im Programm

Dass der Eingangssatz zutrifft, belegen auch die Gesangssolistin und ihre drei Kollegen, die bei vollem Körpereinsatz mit typisch kubanischen Liedern für gute Stimmung sorgen, aber mit auch hierzulande bekannten Ohrwürmern wie „Besame Mucho“, einem sehr jazzigen und beschwingten „Guantanamera“ oder auch „Quizaz, Quizaz, Quizaz“. Da ist es dann auch kein Wunder, dass sich das Publikum gerne zu einigen Mitmachaktionen mitreißen lässt. Den tänzerischen Hauptpart übernimmt ein gut ausgebildetes Trio in ständig wechselnden, an den Karneval in Rio erinnernden, bei den beiden Frauen meist knappen Kostümen.

Auf Mambo-, Salsa-, Samba- und Cha-Cha-Cha-Rhythmen wirbeln die Drei über die Bühne, wobei der schmalgliedrige Mann nicht nur Stemmkraft bei einigen akrobatischen Hebungen beweist, sondern auch seine Herkunft als klassischer Tänzer zeigen darf. Tempo ist Trumpf, dabei hätte der eine oder andere langsame Tanz für etwas Abwechslung sorgen können. So ist der zweite Teil der gut zweistündigen Show quasi eine Kopie des ersten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019