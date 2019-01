Man möchte nur lauschen

Es ist ein tiefgreifender Wandel, der in diesen Wochen vom Ladenburger Jazzclub Leicht & Selig Besitz ergreift. Nicht, weil der jüngst im Mannheimer Rosengarten mit dem bundesweit verliehenen „Applaus!“-Preis gekürte Inhaber Phil Leicht an diesem Abend ein volles Haus begrüßen darf – es geht auch darum, wie er das tut. Er, der Nicht-Profi, betont, dass er seine kulturelle Arbeit in den Dienst einer musikalischen Avantgarde stellt. Die Früchte seiner Saat fährt er nun allmählich ein.

Im Dezember feierte ein dicht gedrängtes Haus den Posaunisten und Grammy-Preisträger Joe Gallardo, an diesem Abend ist es Laura Totenhagen aus Köln, die die Sinne elektrisiert. Den einprägsamen Namen trägt eine junge Frau, in der das Leben nur so lodert.

Ihre Musik trifft den Kern des Abends und sein Motto mit Leichtigkeit. Denn was die Besucher monatlich als „Philleicht Jazz?!“ in die Gassen der Ladenburger Altstadt treibt, gibt nur einen Rahmen für das vor, was auch jetzt nach zwei Konzertstunden in diesen Wänden und zumindest gefühlt unter vier Augen bleibt. Totenhagen spannt mit ihrem Jazz Noir die Flügel auf.

Flirrend oszillieren die Akkordschichtungen und pianistischen Dauerläufe von Felix Hauptmann, während Leif Berger am Schlagzeug zwischen leichten Jazzbesen und schrillem Beckenhieb wechselt. Es sind wilde, ja ungezügelte Volten, die Stefan Schönegg am Kontrabass mit aller Ruhe, Übersicht – und unterbrochen von sehr fein Gewebtem – schlägt. Und er eröffnet damit eben jenen Raum, den Laura Totenhagen zum Glänzen bringt.

Schwindelerregende Höhen

Wir haben es hier mit einem subversiven Jazz zu tun, dem es an Ästhetik aber nicht mangelt. Die stürmisch-drängend ausgesungenen Übersetzungen von Gedichten der chinesischen Aktivistin Shu Ting sind von bemerkenswerter Eigenart und Schönheit – von den schwindelerregenden Falsett-Höhen, die diese junge Stimme mit gespenstischer Leichtigkeit erreicht, hat man da noch gar nicht gesprochen. Man möchte nur noch lauschen, wenn sich das Organ der Kölnerin zwischen melancholischer Selbstreflexion und selbstgewisser Shakespeare-Rezitation verliert. mer

