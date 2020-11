„Man träumt vom ,Last Christmas’-Effekt“

Zwischen Sofa-Lounge und Kaminfeuer, zwischen Copacabana und Pariser Café: Die in Heidelberg angestammte Band De-Phazz hat für ihr weltläufiges Winter-Weihnachtsalbum „Musik To Unpack Your Christmas Present“ ebenso neue Stücke komponiert wie Song-Klassiker von ihren Schneeketten befreit und auf leichtgängige Electro-Schlitten gespannt. Wir haben darüber mit De-Phazz-Mastermind Pit Baumgartner

...