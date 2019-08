„Manfred Mann’s Earth Band“ in Heilbronn

Manfred Lubowitz alias Manfred Mann hat Popmusikgeschichte geschrieben. Viele seiner Hits – von „Pretty Flamingo“ über „Ha! Ha! Said The Clown“, „Mighty Quinn“, „My Name Is Jack“, „Raggamuffin Man“ bis „Blinded By The Light“, „You Angel You” oder „Davy’s On The Road Again“ – besitzen Klassiker Status. Der gebürtige Südafrikaner hat ein gutes Händchen für zeitlose Songs. Am Donnerstag, 12. Dezember, ist er mit seiner Earth-Band um 20 Uhr in Heilbronn in der Harmonie zu erleben. Eintrittskarten für die Show gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Fotostudio 99

