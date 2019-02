Mangelnde Musikbildung

Der Deutsche Musikrat sieht eine Misere in der musikalischen Bildung. Es gebe seit Jahrzehnten einen Mangel an Musiklehrern, so dass geschätzt 80 Prozent des Musikunterrichts in Grundschulen ausfielen oder fachfremd erteilt würden, sagte Generalsekretär Christian Höppner der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Zwar bestehe ein Konsens, dass Musik wichtig sei, aber im öffentlichen Fokus stünden eher die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Schüler sollen singen

Derweil will der Landesverband der Musikschulen in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit mehreren Partnern das Singen in Grundschulen fördern. In einem ersten Schritt würden Fortbildungen für Lehrkräfte an Musikschulen und Grundschulen angeboten, erklärte Christoph Utz, Vorsitzender des Landesverbandes, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Diese würden im Frühjahr und Herbst dieses Jahres am „Collegium musicum“ der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität angeboten, etwa zum richtigen Umgang mit Kinderstimmen. In einer späteren Phase soll dann die konkrete Umsetzung zunächst ein halbes Jahr lang in zehn oder zwölf Grundschulen im Land folgen, wie Utz sagte.

