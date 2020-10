Mani Neumeier lässt es im Duo mit Uchihashi Kazuhisa krachen

„Big in Japan“ lautet eine spöttische Redewendung unter amerikanischen Jazzmusikern. Sie gilt jenen Kollegen, die in den USA den Durchbruch nie so recht geschafft haben. Nur im fernen Japan, da seien sie eine ganz große Nummer...

Auf Mani Neumeier, den seit einem halben Jahrhundert im Odenwald lebenden Schweizer Schlagzeuger, trifft die abfällige Bemerkung sicher nicht zu. Über

...