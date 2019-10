Manieriert, modernistisch und gegendert

Wo sich im 18. Jahrhundert die Legionskaserne befand, in der einst Friedrich Schiller als Regimentsmedikus Dienst tat, steht seit rund 110 Jahren ein Theater, das inzwischen Altes Schauspielhaus Stuttgart heißt. Dort wird zur Eröffnung der Spielzeit 2019/20 Schillers „Wilhelm Tell“ gezeigt. „Durch alle Werke Schillers geht die Idee von Freiheit“, sagte Goethe am 18. Januar 1828 zu Eckermann und er ergänzte: „In seiner Jugend war es die physische Freiheit, die ihm zu schaffen machte und die in seine Dichtungen überging, in seinem späteren Leben die ideelle“.

Um beides geht es im „Wilhelm Tell“, dem letzten vollendeten Drama des Dichters, in dem die Freiheit eines ganzes Volkes das Thema ist.

„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben“. Dieses Versprechen des sogenannten Rütli-Schwurs, ist denn auch sozusagen das Leitmotiv dieses Schauspiels, das vielfach als die Krönung von Schillers Lebenswerk angesehen wird. Doch diese erhabenen Worte waren nun dem für die Dramaturgie verantwortlich zeichnenden Intendanten Axel Preuß und seinem, ebenso wie der Ausstatter Ralph Zeger, in erster Linie auf Originalität bedachten Regisseur Klaus Hemmerle nicht genug.

Und so einigte man sich, nach dem Zwischenruf „und Mütter“, schließlich auf „Vorfahren“ anstelle von „Väter“. Doch nicht genug damit, Tells Knaben Walther und Wilhelm wurden zu Tells Tochter Waltraud, auf deren Kopf immer noch Tells Pfeil mit der Armbrust und nicht etwa ein Schuss aus der Pistole den Apfel durchbohrte. Und weil der Titelheld im Original einmal behauptet: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“ – ein wie der Regisseur sagte, „totzitierter Vers“, den er aus seiner „Fassung schmeißen konnte“ – wurde mit einer solchen immer wieder Holz gespalten. Doch das war’s dann mit den historischen Reminiszenzen.

Als man den Zuschauerraum betrat, sah man auf der Bühne einen Vortragssaal mit einer Reihe Stahlrohrholzstühlen vor einer hellen Wand, auf der „Haus der Demokratie“ zu lesen war und davor ein Stehpult und zwei Tische, teils mit Mikrofonen bestückt.

Das Summen der in Alltagskleidung von heute auftretenden Akteure ging langsam in Schillers „Ode an die Freude“, in der Vertonung von Ludwig van Beethoven, über. Doch das war nicht der einzige musikalische Beitrag von Nina Wurman an diesem Abend. Dazu kamen noch „Die Gedanken sind frei“, das „Guggisberglied“ und „The chimes of freedom“. Dann begann die mit Aktionen gewürzte Vorlesung in Sachen Demokratie. Weil die Bühne dafür offensichtlich zu klein war, gab es auch Auftritte aus dem Zuschauerraum und eine Szene, die dort spielte. Und weil das Bühnenbild keinerlei Atmosphäre hatte – auch nicht als Teile der Rückwand fielen und schwarze Aufbauten mit Treppen und Absätzen sichtbar wurden – kam der Schauspielerin Verena Buss die Aufgabe zu, „Schillers Szenenanweisungen“ zu sprechen.

Wie die anderen der insgesamt zwölf Darsteller – mit Ausnahme von Gian Rupf als Wilhelm Tell und Andreas Klaue als Werner Stauffacher –, die mehrere Rollen zu verkörpern hatten, wobei auch Männerrollen, dem Zug der Zeit folgend, mit Frauen besetzt waren, hatte sie auch die Waltraud Fürst zu spielen.

In diesem Zusammenhang sprach der Regisseur davon, er habe „das Stück gleichsam gegendert, was nicht nur problemlos funktioniert, sondern auch inhaltlich Mehrwert abwirft“. Von dem „Minderwert“, den seine manieriert-modernistische Inszenierung nicht nur inhaltlich „abwirft“, sprach er nicht. So sei festgehalten, das Gian Rupf als kraftvoll-männlicher, aufrechter, zuletzt von Zweifeln geplagter Wilhelm Tell überzeugte. Dass Peter Kaghanovitch ein vollbärtiger, brutaler, in erster Linie schreiender Hermann Geßler und ein weiser, im Gummiräderrollstuhl von heute sitzender Freiherr von Attinghausen sowie ein von allen geachteter Itel Reding war. Und dass Andreas Klaue glaubhaft den Werner Stauffacher verkörperte. Von den anderen gewann aber fast keiner ein individuelles, rollentypisches Profil. Allenfalls noch Robert Besta als Konrad Baumgarten und Gunter Blume als Ulrich von Rudenz. Dieter Schnabel

