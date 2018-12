Mannheim: Feuer unterbricht Pur-Konzert

Mannheim.Bei dem Konzert der Band Pur in der Mannheimer SAP-Arena ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, gerieten Schaumstoffteile auf der Bühne durch einen pyrotechnischen Effekt in Brand.

Die Sicherheitswache der Feuerwehr vor Ort konnte das Feuer jedoch schnell bekämpfen. Dennoch musste das Konzert kurz unterbrochen werden. Sänger Hartmut Engler überbrückte die Pause und unterhielt das Publikum weiter. Nachdem der Brand gelöscht war, feierte die Band mit den Fans ausgelassen weiter.