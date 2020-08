„Mannheim ist mittlerweile eine musikalische Großmacht“

Herr Dörsam, im März haben Sie Ihre Corona-Odyssee mit einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See in dieser Zeitung dokumentiert. Haben Sie das alles ohne Nachwirkungen überstanden?

Adax Dörsam: Ja, wunderbar. Aus ungewohnten Umständen ergeben sich ja auch neue Dinge - zum Beispiel das Buch „Odyssee: Ein Corona-Logbuch“. Für länger geplante Projekte ist auch mehr Zeit.

Sie meinen Ihr neues Blues-Projekt Leadbelly Calls mit Timo Gross zu Ehren der Folk-Blues-Legende. Warum ausgerechnet er, 71 Jahre nach seinem Tod? Es gäbe ja auch andere, die fast vergessen sind.

Dörsam: Genau weil Leadbelly jemand ist, der nicht so den Stellenwert hat und nicht so geehrt wird, wie er es eigentlich verdient hätte. Aber wenn man Lieder wie „Cotton Fields“ hört, denkt man: „Das kann doch gar nicht wahr sein!“

Was macht ihn so besonders?

Dörsam: Er hat einen ganz speziellen Gitarrenstil, benutzt Licks, die sonst keiner benutzt hat. Zum Beispiel mit der großen Septim. Im Blues wird klischeemäßig immer die kleine gespielt. Er hat Wendungen in seinem Spiel, die sonst keiner hat. Dazu kommt die Bandbreite: Er hat nicht nur den klassischen Blues gespielt, ich höre in seinen Work-Songs auch Harry Belafonte heraus, sogar Country, auch etwas Lustiges. Dazu war er ein sehr spiritueller Mensch und überzeugter Voodoo-Mann, ein Lebemann, auch ein Verbrecher.

Leadbelly war ja eine große Inspirationsquelle für andere Musiker von Bob Dylan und den Beatles bis Led Zeppelin. Aber auch hochpolitisch, etwa im antirassistischen „Jim Crow Blues“.

Dörsam: Ja, das macht ihn mit Blick auf die „Black Lives Matter“-Bewegung so aktuell. Das ist für uns auch ein Hauptantrieb, Leadbelly wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Neben den demnächst anstehenden Konzerten ist ein Leadbelly-Calls-Album geplant. Welche Songs haben Sie da ausgewählt?

Dörsam: Es erscheint am 13. November. Wir haben schon Einiges aufgenommen, darunter richtig große Klassiker wie „Black Betty“. Das kennen viele nur als riesigen Rock-Hit von Ram Jam aus dem Jahr 1977.

Viele denken, das Lied handle von einer Betty. Aber es geht wohl um eine Whiskyflasche, eine Muskete, einen Häftlingstransporter oder eine Bullenpeitsche.

Dörsam: Ja. Ich vermute, dass er als Afroamerikaner stark unter der Rassenjustiz in den USA gelitten hat. Er verbrachte wohl mehr als die Hälfte seiner 61 Lebensjahre im Gefängnis - zweimal wegen Mordes. Er soll sogar zweimal Gouverneure mit speziellen Liedern überzeugt haben, ihn zu begnadigen.

Die unterschiedlichen Temperamente und Spielweisen von Ihnen und Timo Gross versprechen einen interessanten Ansatz zwischen dem Folkblues von „Led Zeppelin III“ und krachender Slide-Guitar.

Dörsam: Mein Bestreben ist immer, Songs neu zu interpretieren. In die Richtung, in der ich mich bewege - also mit Ethno-Instrumenten. Dass man die Sachen vom Sound her modernisiert, aber auch in andere Richtungen bewegt. Mit Timo und seiner erdigen Stimme - der Leadbelly war ja auch ein Bär von einem Mann - ergibt das eine gute Mischung.

Bei all dem verschwenden Sie an Ihrem 65. Geburtstag vermutlich keinen Gedanken an die Rente.

Dörsam (lacht): Genau!.

Ist es für einen vielfältig interessierten Musiker wie Sie ein Segen, in diese Region hineingeboren worden zu sein?

Dörsam: Das habe ich nicht immer so gesehen. Obwohl ich schon früh ein großer Lokalpatrioten war. Als Kind, ich bin auf dem Mannheimer Lindenhof geboren, habe ich mit der Laubsäge das Stadtwappen ausgesägt. Aber am Anfang meiner Laufbahn in den frühen 1970ern hatte ich das Gefühl, als Profi-Musiker in einer benachteiligten Region zu leben. In Köln, München, Berlin oder Hamburg hätte man karrieremäßig mehr Kontakt gehabt. Aber ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und mich auf die Region konzentriert. Und der Stellenwert hat sich so verändert, dass Mannheim mittlerweile eine musikalische Großmacht ist.

Mir scheint es in der Rhein-Neckar-Musikszene viel kollegialer zuzugehen als in anderen Metropolregionen. Woran liegt das?

Dörsam: Es ist fast schon brüderlich - und schwesterlich! (lacht) Der Frankfurter Gitarrist Ali Neander hat mal erzählt, was ihm an den Musikern von hier wie Gagey Mrozeck oder Hans Reffert auffällt: „Die verleugnen ihren Dialekt nicht.“ Ich habe den Eindruck, dass viele Profimusiker nicht zu ihren Wurzeln stehen; sie wollen international und weltgewandt rüberkommen. Wir Kurpfälzer sind stolz auf unsere Herkunft, vielleicht stärkt das unser Gemeinschaftsgefühl.

Joana, Lydie Auvray, Xavier Naidoo, zahllose eigene Projekte - hat man da ein Lieblingskind?

Dörsam: Ich könnte mir nicht vorstellen, nur eine Sache zu machen. Es sei denn, ein Projekt startet so durch, dass man für die anderen keine Zeit hat. Am Samstag stehe ich in Weinheim mit meinen Brüdern als Trio 3 D im Frack auf der Bühne, dann spiele ich mit Timo Blues - das sind ganz verschiedene Welten. Da möchte ich nichts missen.

Und bei den Instrumenten?

Dörsam: Ist es genau so (lacht)!

Und wenn Sie nur eins mit auf die Insel nehmen dürften - mit der Pistole auf der Brust?

Dörsam: Das wäre ein Drama! Aber ich hatte es gerade, als ich eine Woche in den Vogesen war. Da war meine uralte, abgeschrabbte Wanderklampfe dabei, die ich nie bei einem Auftritt oder im Studio verwenden würde.

Wie viele Instrumente besitzen Sie?

Dörsam: Um die 200. Aber ich versuche gerade, zu reduzieren. Zurzeit haben wir noch zwei Häuser, im einen ist das Studio. Irgendwann wollen wir nur noch in einem Leben - das wird auch ein Drama (lacht).

Gab oder gibt es Vorbilder?

Dörsam: Damit habe ich mich immer schwergetan. Es gibt aber eine Summe von Leuten, die mich in ihrer Art beeinflusst haben: Clapton, Hendrix, dieses Rock-Ding. Ich war nie Fan eines Einzelnen, schon ganz früh habe ich die Sachen nie genau kopiert und versucht, eigen zu sein. Ich verfolge aber auch die Entwicklung und gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die sagen: „Früher war alles toller.“

Ihre zahlenmäßig größten Auftritte hatten Sie vermutlich nach 2008 auf Tour mit Xavier Naidoo, oder?

Dörsam: Kommt drauf an, wie man es sieht. Das waren natürlich große Hallen, ausverkauft, Jubel wie bei den Beatles. Von der Zuschauerzahl das Größte war aber der ökumenische Kirchentag 2003 am Brandenburger Tor. Und ebenfalls dort in Berlin ein paar Jahre vorher, nach dem Fall der Mauer mit Lydie Auvray. Das waren unüberschaubar viele Zuschauer.

Macht die Zuschauerzahl für Sie einen Unterschied?

Dörsam: Also Brandenburger Tor - das war schon Gänsehaut. Aber es ist ein ganz anderes Spielen als in einer Arena oder in Clubs. Von der Spannung her ist es auf kleinen Bühnen auch mal anstrengender. Ich denke da an ein „Konzert im Dunkeln“ in der Ilvesheimer Blindenschule.

Beruflich ist die Pandemie für nicht festangestellte Kulturschaffende eine Katastrophe. Wie kommen Sie über die Runde?

Dörsam: Sagen wir es mal so: Ich bin froh, dass ich jetzt nicht am Anfang meiner Karriere stehe, sondern in der Spätphase. Ich fühle sehr mit den Leuten, die jetzt 30, 40 Jahre alt sind und eine Familie ernähren müssen. Das kann einen hart treffen.( jpk)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020