„Mannheim ist voller Leben“

Matrose Popeye und seine Geliebte Olivia: Sivan Ben Yishai, Hausautorin am Mannheimer Nationaltheater, macht das Comic-Paar in ihrem neuen Stück „Liebe / Eine argumentative Übung“ zum Ausgangspunkt eines Beziehungsdramas – und die weibliche Nebenrolle zur Hauptfigur. Am 26. September wird das Schauspiel zur Spielzeiteröffnung im Studio Werkhaus uraufgeführt. Wir trafen die Dramatikerin zum Interview in der Theaterkantine.

Frau Ben Yishai, welche Art der Beziehung verbindet Popeye und Olivia in Ihrem Stück?

Sivan Ben Yishai: Popeye und Olivia führen eine feministische Beziehung in den sogenannten goldenen Zeiten der feministischen Revolution. Die feministische Revolution erreicht gerade ihren Gipfel, die Menschen sprechen über feministische Perspektiven, machen sich Gedanken über die Frauenquote, ihnen fallen Bilder auf, zum Beispiel, die nur Männer beinhalten, Zeitungen, die nur die Meinungen von Männern wiedergeben et cetera. In diesem Klima findet ihre Beziehung statt. Meine Olivia und Popeye sind voller Liebe füreinander. Sie versuchen wirklich, diese feministische Beziehung zu führen. Aber es gibt viele, viele winzige Details, die sie zurück in vergangene, patriarchale, chauvinistische Muster werfen.

Warum haben Sie gerade dieses Comic-Paar als Vorlage gewählt?

Ben Yishai: Wegen Olivia. Ich finde Olivia sehr einzigartig in der Art, wie sie entworfen wurde. Sie ist klug, sie hat viel zu sagen, obwohl sie in der Serie gar nicht so viel sagt. Sie ist voller Liebe und Zärtlichkeit. Aber dennoch hat sie keinen wirklichen Charakter oder eine wirkliche Rolle in der Serie. Wir sehen sie durch Popeyes Augen. Ich glaube, dass dieser Widerspruch für mich sehr interessant war.

Will das Stück sein Publikum etwas lehren?

Ben Yishai: Es ist eine „argumentative Übung“, keine Vorlesung, es ist mehr so, dass wir auf der Bühne zusammen mit dem Publikum etwas erfahren wollen, an etwas zusammen denken. Auf der Bühne gibt es fünf Olivias, wie der Text bittet: „Eine Notaufnahme für fünf Stimmen und eine laute kollektive Intelligenz“. Ich glaube, das ist eine Übung, um uns selbst zu befragen: Bist du sicher, dass du dir diese Fragen nicht auch stellst? Bist du sicher, dass du diese Beobachtungen nicht auch teilst? Welche Rolle spielt Feminismus in unseren Beziehungen? Wo verhalten wir uns selbst wie unsere Mütter und Großmütter oder wie unsere Väter und Großväter?

Sie haben das Stück – wie immer – auf Englisch und nicht in Ihrer Muttersprache geschrieben. Warum gehen Sie so vor?

Ben Yishai: Auf sehr paradoxe und schöne, seltsame Weise habe ich erst damit begonnen, ernsthaft und auf eine Art, die ich mag, zu schreiben, nachdem ich aufgehört habe, dafür meine Muttersprache zu nutzen. Das Englische hat mir dabei geholfen, eine bestimmte Präzision zu erreichen. Es ist ein bisschen, wie Samuel Beckett sagte, der meinte, die einzige Möglichkeit, den Schleier des automatischen Denkens zu heben, ist dadurch, eine andere Sprache zu verwenden. Eine Sprache, in der wir unsicher sind, eine Sprache, in der uns vielleicht die Beine zittern, wo wir uns irren können. Es macht meinen Schreibprozess aufmerksamer und behutsamer.

Welche Erfahrungen haben Sie bislang in und mit Mannheim gesammelt?

Ben Yishai: Diese Stadt unterscheidet sich wirklich von allen anderen deutschen Städten, die ich besucht habe. Man sieht Menschen, die aus vielen Gegenden kommen, man sieht, dass die Stadt voller Leben ist. Manchmal, besonderes wenn ich in reichere Städte komme, denke ich, wer ist nicht hier? Wer wurde hier rausgeworfen, um diesen Ort so homogen zu machen? In Mannheim habe ich das Gefühl, dass die Menschen hier sind, hier sein dürfen. Und ich hoffe, wir können sie alle auch zum Theater bringen. Darüber denken wir gerade nach, wie wir größere Teile der Bevölkerung, mehr Menschen und ihre Geschichten im Theater sehen können, wie die Bühne widerspiegeln kann, was wir auf der Straße sehen.

