Mannheim: Kunsthalle öffnet wieder

Mannheim.Die Kunsthalle Mannheim öffnet am Freitag, 8. Mai, unter Schutzauflagen Teile ihres Ausstellungsbetriebs. Zunächst wird das Erdgeschoss des Neubaus mit der Sonderausstellung „Walker Evans Revisited“ eröffnet, teilte die Kunsthalle am Freitag mit. Die Ausstellung startete im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie nur wenige Tage vor der Schließung wegen der Corona-Pandemie.

Weitere Bereiche des Neubaus sowie der Jugendstilbau sollen in den kommenden Wochen folgen.

Über die Auflagen zum Schutz der Besucher informiert die Kunsthalle im Vorfeld auf ihrer Homepage. Unter anderem werden alle Gäste gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Grundlage für die Wiedereröffnung bietet der Beschluss der baden-württembergischen Landesregierung vom Donnerstag. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Donnerstag nur auf Lockerungen in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens geeinigt - vor großen Schritten in Richtung Normalität schrecken Bund und Länder aber noch zurück. So sollen Spielplätze, Museen und Zoos unter Auflagen wieder geöffnet werden dürfen.