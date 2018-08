Mannheim: Trauer um Percussionist Tilman Bruno

Ein tragischer Bootsunfall hat die Karriere des Mannheimer Percussionisten Tilman Bruno jäh beendet. Wie die Saxofonistin Alexandra Lehmler dieser Zeitung heute mitteilte, ist er bereits am 14. August in Berlin gestorben. Er wurde 48 Jahre alt. Bruno galt als besonders vielseitiger Meister auf den Congas, der Cajon (einer Holztrommel) und weiteren Rhythmusinstrumenten.

Bruno spielte mit Popstars wie Xavier Naidoo, Andreas Bourani, Andreas Gabalier und Cassandra Steen, aber auch mit Jazzmusikern wie dem Mannheimer Saxofonisten Olaf Schönborn und dessen Kollegen, Gitarrist Steffen Rosskopf.

Einem großen Publikum bekannt geworden ist der Percussion-Spezialist durch die Fernsehensendung „Dein Song“ im Kinderkanal KiKa und im ZDF. Dort trat er ab 2012 gemeinsam mit dem Gitarristen Stephan Ullmann auf. Im TV-Sender Vox wirkte er 2015 bei Naidoos „Sing meinen Song/Das Tauschkonzert“ mit. Nach Angaben des Fachmagazins „drums & percussion“ zählte Bruno zu den meistbeschäftigten Percussionisten Deutschlands.

Zuletzt pendelte er zwischen Mannheim und Berlin. 1970 in Darmstadt geboren, hatte Bruno seine Karriere als Reisender in Sachen Musik begonnen. Er lebte in Havanna (Kuba), San Francisco (USA), dann in St. Petersburg (Russland). In den 1990er Jahren feierte er mit seiner damaligen Band Tobsucht Erfolge in den deutschen Popcharts.

1999 kam er zum Studium nach Mannheim. An der Jazzabteilung der Musikhochschule legte er 2003 sein Diplom ab. Als Stipendiat ging er danach an das „Instituto Superior de Arte“ nach Kuba.

Von 2004 bis 2012 war er wieder an der Musikhochschule, diesmal als Dozent für Percussion. Danach unterrichtete er bis 2012 an der Popakademie, ehe er nach Berlin ging. Fans und Schüler schwärmen in Internetbeiträgen von Brunos ansteckender guter Laune. Er hinterlässt zweifelsohne eine große Lücke.

