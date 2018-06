Mannheim verwirklicht sich einen Museumstraum

Anzeige

Mannheim (dpa) - Kunst hat eine neue moderne Heimat in Mannheim. Funkelnd steht Deutschlands derzeit größter Neubau eines Kunstmuseums im Licht der Junisonne. Tausende nehmen das 68,3 Millionen Euro teure Sammlungshaus bei freiem Eintritt gleich am ersten Wochenende in Besitz.

Euphorisch spricht Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in der Eröffnungsrede von einem der überzeugendsten Museumsneubauten der Welt. Doch es geht nicht nur um mehr Platz für Skulpturen und Bilder. Mit dem Neubau will sich die Kunsthalle der Kurpfalzstadt mit 300 000 Einwohnern neu erfinden. Die Digitalisierung der Werke läuft.

Heimat sein nicht nur für Kunst, sondern auch für die Bürgerschaft weit über Baden-Württemberg hinaus. So stellt sich Direktorin Ulrike Lorenz den Erfolg des neuen Museums im besten Fall vor. Die Kunsthalle soll kein Tempel sein. «Wir sind ein Ort der Debatten», sagt sie. Mit spektakulären Ausstellungen will die 1963 im thüringischen Gera geborene Kunsthistorikerin Besucher anlocken. «Wir wollen im Eröffnungsjahr symbolisch Leistungskraft beweisen.»