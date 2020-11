Mannheimer Bauwerke hoffen auf Auszeichnung

Potenzial zum Evergreen: ein Wohn- und Geschäftshaus auf Spinelli. © Hutmacher

Was haben das Parkhaus P5 am Hauptbahnhof, die Turnhalle und Fachklassen des Bach-Gymnasiums oder der Betriebshof für den Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Mannheim gemeinsam? Auf den ersten Blick wenig. Doch der „zurückhaltende, aber präsente Baustein“, die sich „trotz ihres Volumens gut in die Umgebung und das bestehende Ensemble der Schule“ einfügenden Gebäude und der „nach außen ruhig“ und „zum Innenhof robust“ präsentierte Betriebshof eint, dass sie zu den sechs Bauwerken gehören, die die Kreisgruppe Mannheim des Bunds Deutscher Architekten für den Hugo-Häring-Landespreis 2021 nominiert hat.

Das teilte die Jury mit. Zu dem sechsköpfigen Gremium gehörte auch Stefan M. Dettlinger, Leiter des Kulturressorts dieser Redaktion. Die Jury bewertete 29 Vorschläge danach, wie sie sich in ihre Umgebung einordnen oder sie ihre Funktionen „vorbildlich“ erfüllen.

Neben den drei Bauwerken nominierte die Gruppe das Gemeinschaftshaus auf Spinelli, das Einfamilienhaus „034“ in Rheinau-Süd sowie ein Wohn- und Geschäftshaus auf Turley, das zeigt, „wie man beherzt einen ,Evergreen’ daraus gestalten kann“. seko

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.11.2020