Mannheimer Chor erfolgreich

Der Kammerchor der Mannheimer Musikhochschule hat beim Internationalen Chorwettbewerb in Maribor (Slowenien) einen dritten Preis erzielt. Das hat die Hochschule gestern mitgeteilt. Der Chor habe damit nach dem Gewinn des Deutschen Chorwettbewerbs 2018 seine Erfolgsserie der letzten Jahre auf internationaler Ebene fortgesetzt. Er trat in Maribor gegen 35 weitere Chöre an. Die Reise sei mit finanzieller Unterstützung vom Goethe-Institut ermöglicht worden. Die Mannheimer präsentierten unter der Leitung von Harald Jers ein weitgespanntes Repertoire von Renaissance bis zur Moderne. Den ersten Preis erhielt der Chor der Musikhochschule Riga (Lettland). gespi

