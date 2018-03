Mannheimer erhält Geige

Anzeige

Mannheim.Seine neue Geige darf Ludwig Balser zwar nur ein Jahr als Leihgabe behalten. Das sei aber „eine unglaubliche Chance“, sagt der an der Mannheimer Musikhochschule studierende Violinist gestern auf telefonische Anfrage. Balser hat sich das 1887 entstandene Meisterinstrument aus der Pariser Werkstatt von Gand & Bernadel gerade erst beim Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds in Hamburg erspielt. Es habe, so sagt der junge Musiker, ganz andere klangliche Fähigkeiten als das Instrument in seinem Besitz.

Balser, 1999 in Heidelberg geboren, studiert in Mannheim in der Klasse von Dora Bratchkova, der Mutter von Mannheimer-Philharmoniker-Gründer Boian Videnoff. Balser selbst ist schon gut im Geschäft. Er hat eine eigene Homepage, ist als Geiger Teil der LGT Young Soloists und gibt auch - und das ist das Erstaunlichste - wie die weltbekannte Violinistin Julia Fischer ebenso Soloabende als Pianist - etwa im September in Bad Wimpfen oder im November in Lorsch. Bis Jahresende stehen rund 15 Konzerte auf seiner Agenda. Ludwig Balser ist ein vielversprechendes Talent.