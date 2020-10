Mannheimer Künstler appellieren an Landesregierung

Mannheim."Besonders der in den Medien aufgeführte Punkt „Verbot von allen Veranstaltungen“ würde in dieser Absolutheit eine erneute extreme Schwächung der bereits sehr angeschlagenen Kulturszene bedeuten, die nicht abzusehende, weitreichende Folgen für diesen Zweig in inhaltlicher und wirtschaftlicher Form hätte", heißt es in dem offenen Brief. Verbunden mit einer Unterschriftensammlung haben Lehmler

...