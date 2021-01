Mannheimer Kunst-Absolvent Konstantin Weber ausgezeichnet

Mannheim.Konstantin Weber, 2020 Absolvent der Freien Kunstakademie Mannheim, ist einer der diesjährigen Preisträger des "Gute Aussichten Preises für junge deutsche Fotografie". Das hat die Freie Kunstakademie mitgeteilt.

Weber wird für seinen Zyklus "Squares" ausgezeichnet, in dem er sich mit der Zukunft der Fotografie auseinandersetzt. So heißt es vom Veranstalter Gute Aussichten zu gezeigtem Bild etwa: "In squares von Konstantin Weber treiben KI-Programme den Transformationsprozess an und ignorieren das eigentliche fotografische Motiv "

