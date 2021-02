Mannheimer Kunsthalle verlängert Kiefer-Ausstellung

Mannheim.Die Kunsthalle Mannheim hat ihre Ausstellung mit Werken von Anselm Kiefer verlängert. Wie die Kunsthalle am Montagnachmittag mitteilte, soll die Schau nach Wiedereröffnung bis zum 22.,August 2021 zu sehen sein - fast drei Monate länger als ursprünglich gepalnt. Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Schließung der Kunsthalle konnte die Ausstellung bislang noch nicht eröffnet werden.

Die Verlängerung wirke sich auch auf die Laufzeiten aller weiteren Ausstellungen 2021 aus, teilte die Kunsthalle mit. So wird die für März angekündigte Sonderausstellung James Ensor erst ab 11. Juni 2021 präsentiert. "MUTTER!", eine internationale Ausstellung in Kooperation mit dem dänischen Louisiana Museum of Modern Art, folgt am 1. Oktober. Neu ist die Präsentation "MINDBOMBS", die Phänomene des Extremismus und Terrorismus in der zeitgenössischen Kunst beleuchtet und anlässlich des Gedächtnisses an die Anschläge des 11. September 2001 eröffnet werden wird.

