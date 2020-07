Mannheimer Prodzent lässt Bands im eigenen Wohnzimmer spielen

Da kann nur Leidenschaft im Spiel sein: Wie sonst ist es zu erklären, dass Daniel Mudrack einmal im Monat eine Band zu sich nach Hause einlädt und dann sein Wohnzimmer auf den Kopf stellt, um sie dort auftreten zu lassen? Trubel herrscht bei dem Schlagzeuger eigentlich zur Genüge, er hat drei Kinder.

Aber sein neues Internet-Format mit Popmusik-Videos aus dem Wohnzimmer ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit dem Filmemacher Rocco Dürlich stellt Mudrack unter dem Motto „Raum in Raum“ Auftritte ins Netz, die bei ihm zu Hause über die Bühne gehen. Da wird schon mal der Küchentisch weggeräumt, das Familiensofa von einer Gitarristin unter Beschlag genommen, das Interieur um grelle Scheinwerfer und große Lautsprecherboxen erweitert.

„Die Idee, das im Wohnzimmer zu machen, stand von Anfang an fest“, erinnert sich Mudrack im Gespräch mit dieser Redaktion. Zuvor hatte er schon gut fünf Jahre lang ein (schallisoliertes) Heimstudio in seiner Wohnung installiert und dort CDs produziert. Im Januar dieses Jahres verfrachtete er dann seine Gerätschaften in die Kleine Audiowelt nach Sandhausen, um dort ein geräumiges Tonstudio einzurichten.

Aber der Gedanke, in der heimeligen Atmosphäre zu Hause weiterhin Musik zu machen, ließ ihn nicht los und inspirierte ihn zu dem neuen Non-Profit-Projekt: „Niemand zahlt oder gibt Geld“, betont Mudrack. Aber es biete Vorteile für beide Seiten. „Die Künstler bekommen ein komplett gestaltetes Musikvideo und für uns als Produzenten ist die Sache ein Stück weit Werbung.“

Jede Folge in der „Raum in Raum“-Reihe, die auf einem eigenen YouTube-Kanal zu sehen ist, umfasst ein Stück. Das kann drei, aber auch sechs Minuten lang sein. Für die Bands, die zu Gast sind, gebe es keine stilistischen Vorgaben, erklärt der Schlagzeuger. Die bisherigen fünf Ausgaben bieten Musik, die unter dem Begriff Popmusik zusammenzufassen sind - aber von durchaus unkonventioneller Art. Doch die Reihe soll offen bleiben, auch für Jazz und Klassik. Gerade wurde eine Solo-Performance von Schlagzeuger Mani Neumeier, dem Leiter der Band Guru Guru, aufgezeichnet.

Offen sei „Raum in Raum“ nicht nur in stilistischer Hinsicht, sondern auch im Bezug auf die visuelle Machart, sagt Mudrack: „Jedes Video kann anders aussehen. Der eine möchte, dass die Bilder an den Wänden abgehängt werden, andere wollen viel Krimskrams haben. Das ist eine Herausforderung, macht aber auch Spaß.“ So ist es auch beim Zuhören. Denn die YouTube-Reihe ermöglicht einige Entdeckungen. Jede der bisher präsentierten Bands besitzt Klasse und lässt aufhorchen.

Traumartige Klänge

Etwa das Dream-Pop-Duo der Münchner Sängerin Henny Herz und der Kanun-Spielerin Laila Mahmoud. Sie entführen auf ihrer Ballade „Sugar“ mit verlockend elfenhaftem Gesang und geheimnisvoll glitzernden Klängen in traumartig exotische Pop-Gefilde.

Traumverhangen klingen auch Madsius Ovanda aus Berlin, ein Quartett um Sängerin Pia Ovanda und Keyboarderin Carina Madsius samt männlicher Rhythmusgruppe. Ihr soulig angehauchter Song „Moving Forward“ bringt orientalisch verschnörkelte Gesangslinien mit elektronischen Autotune-Stimmverfremdungen und schäumenden Synthesizer-Wellen zusammen.

Wieder ganz anders: die Synthese von Old-Soul, Jazz und Songwriter-Pop von ODBLU. Dahinter verbirgt sich ein höchst talentierter Sänger aus Mannheim, der Vorbilder wie Jamie Cullum verinnerlicht und Eigenes hinzugefügt hat. Auf „Locked Away“ klingt er verletzlich und forsch zugleich. Begleiten lässt er sich von Daniel Mudrack; der Hausherr ist an seinem Klavier zu hören.

Aus Mannheim kommt auch die Pop-Formation ok.danke.tschüss um Frontfrau Eva Sauter. Ihr flotter Reggae „Bafögamt“ flirtet ganz unverschämt mit Anklängen an die Neue Deutsche Welle und an 80er-Jahre-Synthie-Pop. Eine Band mit Hit-Potenzial, die bei ihrem Auftritt im Mudrack-Wohnzimmer die Bude zum Beben bringt.

Novaa dagegen hat bei ihrem Video das Wohnzimmer in atmosphärisches Rotlicht getaucht. Die aus Mannheim stammende Sängerin, die mittlerweile in der Berliner Electro-Szene für Furore sorgt, hat sich ebenfalls verträumten Stimmungen verschrieben. Auf „Elon“ verströmt sie mit mädchenhafter Stimme und Folk-Pop-Anklängen eine ansteckende Intimität.

Mit derart qualitätvollen Beitragen sollte sich „Raum In Raum“ als Musik-Plattform etablieren. Schon jetzt ist das noch junge Projekt eine Bereicherung der Mannheimer Musikszene - mit bundesweiter Ausstrahlung.

