Mannheimer Sänger Laith Al-Deen unterstützt "KulturGut", denn: „Die Aussichten sind trübe“

Herr Al-Deen, als Popstar mit erfolgreichen Platten und Tourneen im Rücken plagen Sie wahrscheinlich keine Existenzsorgen. Wie geht es Ihnen in der Corona-Krise, die Sie seit März fast komplett zur Untätigkeit verdammt?

Laith Al-Deen: Kopfmäßig gut - bis auf die Aussichten ist alles fein. Die sind trübe, Ich bin aktuell ganz ordentlich mit Homeschooling beschäftigt. Gerade arbeite mich in das gute, alte Präteritum ein (lacht).

Da das eine unbezahlte Tätigkeit ist, scheinen Ihre Rücklagen auszureichen, oder?

Al-Deen: Noch komme ich soweit klar. Aber auch ich habe seit März so gut wie keine Einkünfte mehr. Die paar wenigen Konzerte, die wir spielen konnten, liefen alle eher unter dem Motto: Rettet den Apparat. Die Gagen waren ohnehin jenseits des Üblichen. Da blieb nicht viel, weil es vor allem darum ging, meine Band und die Kleinst-Crew, die an Technikern nötig war, zu bezahlen. Wenn mir nicht etwas Gescheites einfällt, werde auch ich irgendwann im nächsten Jahr aus dem Geld rauslaufen. Zum Beispiel Vorschüsse, etwa aus einem laufenden Plattenvertrag, sind ja auch keine Perspektive. Das sind immer nur Pi-mal-Daumen-Sachen, keine verlässlichen, berechenbaren Lösungen für die Musiker-Basis. Vor allem, wenn zwischendurch solche Sachen wie in Leipzig oder Berlin passieren.

Sie meinen die Querdenker- Demonstrationen?

Al-Deen: Ja. Ich fand schön, wie der erste „DSDS“-Gewinner Alexander Klaws dazu sein absolutes Unverständnis geäußert hat: „So etwas zu genehmigen, ist keine Meinungsfreiheit, sondern ein Tritt ins Gesicht eines jeden Kulturschaffenden.“ Und er ist wie ich nicht ansatzweise ein Corona-Zweifler. Dass solche Aufläufe möglich sind, ist unmöglich. Angesichts so vieler Leute im Kulturbetrieb, die dafür buckeln, dass ihre Branche überlebt, und die immer mehr in die Knie gehen.

Sie haben seit Jahrzehnten eine feste Band. Wie kommen Ihre Musiker über die Runden?

Al-Deen: Die sind natürlich teilweise am Rand. Nun leben fast alle Musiker, die ich kenne, in einer Beziehung. Die meisten sind sogar verheiratet und haben glücklicherweise einen Partner, der nicht im Musikbusiness oder im Kulturbetrieb arbeitet. Da ist im Zweifel wenigstens eine Geldquelle da. Aber wenn Du ein Leben aufgebaut hast, das zwei Einkommen einbezieht, wird es auch da irgendwann knapp. Mal ganz abgesehen davon, dass viele erst nach zehn, zwanzig Jahren anfangen konnten, sich eine Rente aufzubauen. Die man als Musiker in der Regel ja privat bestreiten muss. Wenn das wegfällt, sind die Aussichten mit über 60 wirklich schwarz und lassen wenig Hoffnung.

Was sind die Folgen?

Al-Deen: Wie sich das aufs Gemüt niederschlägt, kann sich jeder vorstellen, glaube ich. Um das nach voll ziehen zu können, muss man sich nur vorstellen, dass bei dir von heute auf morgen überhaupt kein Geld mehr reinkommt.

Rücklagen können weniger bekannte Musiker kaum bilden …

Al-Deen: Ich muss von meinem Ersparten leben - wer kann das? In unserer Leasing-und Kredit-Zeit hat doch ohnehin kaum jemand so viel auf der hohen Kante, dass er davon länger seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Das Thema Geld mit einem Sicherheitsgefühl zu verbinden, ist bei uns schon immer schwer gewesen. Das geht bei vielen schon bei Verträgen, Miete und sonstigen laufenden los. Weis’ als freischaffender Musiker mal Dein Einkommen nach! Manche brauchen bis ins hohe Alter Bürgen, wenn sie eine größere Anschaffung tätigen wollen. Das ist vielen Leuten nicht bewusst.

Was brauchen Mannheimer Kreative derzeit am nötigsten, wo unsere Leser helfen könnten?

Al-Deen: Am Ende ist es wohl am ehesten Geld. Wie ein langfristiger Deal etwa mit einer regionalen Lebensmittelkette aussehen könnte, kann ich nicht sagen. Vielleicht machen wir die guten alten Tauschgeschäfte - Leistung gegen Leistung, Ware gegen Musik? Am schönsten wäre es, wenn am Ende Synergieeffekte geschaffen würden, die Geld für künstlerische Leistung generieren. Also, dass jemand sagt: „Wir können euch für die Aktion das bezahlen - und zwar sicher.“ Vieles ist ja zurzeit nicht verlässlich. Wie viele Konzerte mussten 2020 abgesagt werden? Dass Leute, denen es gut geht, ein wenig abgeben, um Kultur zu retten - dieses Bewusstsein hätte ich gern. Einfach den Begriff Sozialstaat weiter fassen und am Besten regionale Melting Pots schaffen, wie bei der „KulturGut“-Aktion. Mit der klaren Erkenntnis, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen müssen.

Nun sind ja großzügige Staatshilfen angekündigt, von denen zum Beispiel US-Künstler nur träumen können. Allerdings ist der Geldfluss erschreckend zäh. Wie kommt das in Ihrem Umfeld an?

Al-Deen: Klar, davon hatten wir es in meinem Musikerfreundeskreis schon oft: Dass in vielen Ländern unsere Kollegen das klassische Künstlerdasein führen. Sprich: Es kommt gerade mal so viel rein, dass es für die Unkosten reicht. Das darf aber auf keinen Fall als Rechtfertigung herhalten. Wir wissen, dass es eine Art Luxus ist, in einem Land zu leben, in dem man sich mit Musik ein Leben aufbauen kann.

Was fehlt von staatlicher Seite, wenn die Hilfe trotz aller Bereitschaft der Politik für viele nicht funktioniert? Wobei zumindest die Soforthilfe anfangs in Baden-Württemberg gut lief, in Rheinland-Pfalz offenbar schlechter...

Al-Deen: Die Überbrückungshilfe II zum Beispiel muss durch einen sogenannten „prüfenden Dritten“ beantragt werden. Nicht jeder Freischaffende hat per se eine gut aufgestellte Buchhaltung. Zumal dabei die Frage mitschwingt „Wird mir da einfach geholfen oder muss ich das zurückzahlen?“ Da fehlt es auch an Aufklärung. Wir vermissen, dass klar vermittelt wird: „Wir sind ein privilegiertes Land, das Wert auf seine Kultur legt.“ Dazu gehört, dass Hilfsangebote niedrigschwellig sind und Novemberhilfen nicht erst fließen, wenn die Leute aufgegeben haben.

Das Konzertjahr 2021 haben trotz Impfung einige schon fast komplett abgeschrieben - bis auf Open Airs, zu denen im Sommer vermutlich einigermaßen rentable Besucherzahlen zu erhoffen sind. Planen Sie schon entsprechend?

Al-Deen: Am Ende des Tages wird es auf so etwas hinauslaufen. Ab Mai gibt es da auch schon ein paar Termine. Die vom April auf den Oktober und dann in den Februar verschobenen Tourdaten stehen zwar noch im Kalender. Wir haben lange an der Tour festgehalten und sind bereits dabei, Lösungsmöglichkeiten zu generieren. Dabei ist es fraglich, ob wir für 2021 noch eine sinnvolle Alternative finden.

Die Impfzentren könnten demnächst den Betrieb aufnehmen. Macht das Hoffnung?

Al-Deen: Natürlich, es lässt hoffen, dass der Tunnel irgendwann ein Ende haben könnte. Trotzdem bleibt der zeitliche Verlauf ungewiss und eine echte Perspektive wird nicht geschaffen. Ich werde, wie viele andere Kollegen, schwerpunktmäßig auf 2022 schauen und mit allen zusammen darauf hoffen, dass wir bald wieder live spielen können.

