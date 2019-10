Mannheimer Theaterhaus G 7 feiert 30. Geburtstag

„Alles wird gut!“ Das ist die heilsame Erkenntnis eines Abends, an dem wenig gut scheint, obwohl der Anlass doch eigentlich ein schöner ist. Da mag sich das Theaterhaus G 7 noch so sehr im Freudentaumel zum 30-jährigen Jubiläum befinden: Als Schauspieler Daniel Bye zu seinem Solo „Going Viral“ auf die Bühne tritt, scheint aller Frohsinn wie abgesaugt. Die rhetorische Frage an das Publikum, wie es denn eigentlich gehe, beantwortet zwar selbst das kunstsinnige Auditorium mit selbstverständlich-alltagstauglicher „Es geht mir prima“-Routine - doch die Fassade fällt rasch.

Viren lauern überall

Denn allzu schnell klärt sich auf, warum die Stühle an diesem Abend in quadratischer Reihung um jene Spielfläche gestellt sind, die der Mann aus Middlesbrough mit Leben und Sterben füllt. „Wir kämpfen nicht gegen die Krankheiten dieser Welt, wir sind nur ihr Kriegsschauplatz“, wie Bye es schon zu Beginn dieser 90 Minuten in Worte fasst - um die Gefahr eines Begriffes klarzumachen, der oft nur noch die Währung digitaler Beliebtheit beschreibt: Viralität.

Dem britischen Autor und Performer geht es dabei nicht allein um pathologische Gewissheiten. Denn wenn er - mal hier, mal dort - auf einen der freien Plätze springt, um zu zeigen, dass ein Virus auch überall dort lauern kann, wo der Zellkern und damit der biologische Verstand ihn (noch) nicht vermutet, meint er das keineswegs nur medizinisch.

Die Werte viraler Weitergabe von Ebola (zwei), HIV (drei) oder Masern (18) an weitere Menschen kommen zwar keineswegs kursorisch daher, stehen aber als pars pro toto nur für Hysterie und Angst um Massenausbrüche von tödlichen Keimen.

Dass sich Bye für sein Beispiel dieses Abends bewusst für das massenhafte Weinen als Phänomen krankhafter Empathie entscheidet, die sich aus einem Flugzeug heraus auf ganz Großbritannien ausbreitet, darf man angesichts der aktuellen Brexit-Politik der britischen Regierung als fast schon sarkastische Geste begreifen. Die scharfen Unterscheidungen zwischen Heulsusen-Quarantäne und der ignoranten Elite, besorgten Forschern und einer hilflosen Administration reichen jedoch weit über dieses grandios gespielte Solo hinaus.

Dass Bye dabei nicht nur die Scheinheiligkeiten zwischen staatlicher Hybris und hilflosem Volk trennscharf ausleuchtet, sondern auch beweist, dass man eine mahnende Warnung wie diese feiern darf, wenn sie so fulminant gespielt daherkommt, hätte auch dem im Sommer verstorbenen Co-TiG 7-Leiter Bernd Mand gefallen, dem Bye dieses Erlebnis von infizierender Kraft widmet.

