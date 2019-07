Mannheimer Theaterleiter Bernd Mand gestorben

Mannheims freie Theaterszene ist um eine prägende Persönlichkeit ärmer. Bernd Mand, Co-Leiter des Theaterhauses in G7 (TiG7), ist tot. Diese traurige Nachricht bestätigte die Bühne am Montag in Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen. Plötzlich und unerwartet scheidet damit jemand aus dem kulturellen Leben Mannheims und der Region aus, der privat und beruflich noch so viel

...