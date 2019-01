Mannheimerin singt erstmals an Elbphilharmonie

Da staunte man nicht schlecht: Die gefeierte Sängerin und Darstellerin der Titelpartie in Halevys „Jüdin“ am hiesigen Nationaltheater, aber auch die Eva in der „Meistersinger“-Produktion letztens, Astrid Kessler, rettete als Rosalinde die drei „Fledermaus“-Galas in der Hamburger Elbphilharmonie. So kam sie unversehens zu ihrem Debüt in Deutschlands spektakulärstem, aber keineswegs akustisch

...