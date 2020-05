Mannheims Szene trauert um Carter

Einer der originellsten Musiker der Mannheimer Underground-Rockszene ist tot. Der Gitarrist, Pianist und Klangtüftler Jürgen Kirschner, besser bekannt unter dem Namen Carter, starb im Alter von 56 Jahren. Das hat seine Familie am Dienstag bekannt gegeben. Der Multiinstrumentalist war fest in der Mannheimer Alternative-Szene verwurzelt. In den 1990er Jahren leitete er das Thrash-Metal-Projekt King Zano. Er produzierte die Politrockband Shin- En, die 2000 den Deutschen Rockpreis erhielt. Anfang der 2000er Jahre ließ er mit Saikou Chop aufhorchen, seinem Industrial-Soloprojekt, bei dem er mit Samples, Computer-Beats und Metal-Gitarren in der Tradition von Nine Inch Nails und The Prodigy musizierte – und dies sehr eigenständig. Die Instrumente Carters sollen zu Gunsten der Mannheimer Musikhochschule verkauft werden und der Erlös an bedürftige jungen Talenten gehen. gespi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020