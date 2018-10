„Maria Stuart“ zum Auftakt

Das Haus steht am Platz der früheren Legionskaserne, in der einst Friedrich Schiller als Regimentsmedikus Dienst getan hat. Und so nimmt es nicht wunder, dass Axel Preuß, der neue Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart, die Spielzeit im Alten Schauspielhaus mit einem Drama von Friedrich Schiller begann, mit dessen Trauerspiel: „Maria Stuart“.

„Neigung und Bedürfnis ziehen mich zu einem frei phantasierten, nicht historischen, und zu einem bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff“, schrieb Friedrich Schiller am 19. März 1799, nach Beendigung seines „Wallenstein“ an Goethe. Zweieinhalb Monate später begann er mit der Niederschrift seiner „Maria Stuart“, die am 14. Juni 1800 mit großem Erfolg in Weimar uraufgeführt wurde.Dabei ließ er seiner Fantasie bei der Ausgestaltung des im 16. Jahrhundert spielenden Dramas viel freien Lauf, das im Übrigen in einer langen Traditionsreihe steht. Wurde doch die Königin von Schottland von ihren katholischen Zeitgenossen als Märtyrerin angesehen und in klassizistischen Tragödien und Ordensdramen verherrlicht.

Mortimers Jugendgeschichte, die Begegnung der Königinnen und die Beichtszene, mit der Erhöhung Marias am Schluss, kurz vor ihrer Hinrichtung, sind nicht historisch, sondern der Fantasie Schillers entsprungen. Auf jeden Fall ist aber der Stoff, im Sinn Schillers, „leidenschaftlich“ und „menschlich“. So zählt das Trauerspiel zu den spannendsten, rührendsten und zugleich dramaturgisch meisterhaft gebauten Dramen der deutschen Literatur.

Bei der in Stuttgart von Martin Schulze in der Ausstattung von Pia Maria Mackert inszenierten Aufführung steht nicht Historismus im Vordergrund, vielmehr wird eine in erster Linie dem Text verpflichtete, zeitlich eher abstrahierte Handlung gezeigt. Eine quer stehende Mauer mit breitem Sehschlitz, der manchmal Durchblick gewährt, ist das im Grund einzige Bühnenelement. Darum bewegen sich die Darsteller, meist statuarisch. Das Ganze wird als Liebesintrige und Machtkampf vor religiösem Hintergrund präsentiert.

Die dunkelhaarige Alina Rank in der Titelrolle und die blonde Franziska Beyer als Königin Elisabeth, treten zunächst in Rot auf. Später trägt Elisabeth noch immer ein rotes Kleid, nun mit weißem Kragen und einem Diadem im Haar, während Maria in einem goldenen Kleid auftritt. So sind nicht nur, wie häufig, die eine die Schöne und die andere die Hässliche, die eine die Gute und die andere die Böse. Fabian Oehl als Mortimer ringt, auch körperlich, mit Maria und tötet sich selbst. Robert Beste gibt einen zwielichtigen Graf von Leicester. Oliver Jaksch ist ein umsichtiger Graf von Shrewsbury. Gunnar Blume spielt den eigenmächtig handelnden, von Elisabeth verbannten Baron von Burleigh. Reinhold Weiser gefällt als Graf von Kent und in der Rolle von Marias Haushofmeister Melvil. Treu und gütig zeigt sich Ulrike Barthruff als deren Amme Hanna Kennedy. Andreas Klaue gibt dem Ritter Amias Paulet Profil. Karlheinz Schmitt als Graf Aubespine und Daniel Tille als Wilhelm Davison vervollständigen das gut besetzte Stuttgarter „Maria Stuart“-Ensemble. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018