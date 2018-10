Mark Forster kommt in den Schlosspark

Mark Forster zählt zu den interessantesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern und Songschreibern. Sein viertes Studioalbum heißt „Liebe“, das am 16. November auf den Markt kommen wird. Im Rahmen seiner Open-Air-Tour mit dem Titel „Liebe“ gastiert er am 6. Juli 2019 im Bad Mergentheimer Schlosspark.

Er ist endlich zurück und fraglos ein musikalischer Abenteurer geblieben. Für jedes neue Werk reist er an neue Orte und musiziert mit anderen Menschen. Entstanden sind die erste Single „Einmal“ und die übrigen neuen Songs in London, Florenz, Uganda und Berlin. Die Songs klingen unverwechselbar nach ihm selbst, so charismatisch ist seine Stimme und auch die Art, in der er seine wechselnden Inspirationen in massenbegeisternden, sich sofort im Ohr verhakenden Pop überführt.

Die erste Single „Einmal“ ist ein großes, kraftvolles Lied. Ein Lied über die Momente im Leben, die sich nicht wiederholen; über die Momente, die so kostbar und verändernd sind, dass sie sich gar nicht wiederholen können.

Mark Forster ist ein Künstler des Kleinen und des Großen, des vergänglichen Moments und der bleibenden Erinnerung an musikalisches Glück. Um dieses Glück und die besonderen Momente mit seinem Publikum zu teilen, kommt er im Sommer 2019 auf große L“Liebe“-Open Air Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine Station davon ist am 6. Juli der Bad Mergentheimer Schlosshof.

Präsentiert wird die Show von den Fränkischen Nachrichten.

Am Tag zuvor, am 5. Juli, wird Dieter Thomas Kuhn mit seiner „Für immer und dich“-Tour ebenfalls im Schlosspark zu erleben sein. Die Konzerte von Dieter Thomas Kuhn und seiner Band bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening.

Familientreffen mit Kuhn

Kuhn-Konzerte sind Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschworene Gemeinschaft, die jeden gerne aufnehmen. Hier haben alle Spaß, lernen neue Freunde kennen, treffen alte Freunde wieder. Alle feiern mit allen.

Angefangen hat alles in den populärsten Alternative- und Independent-Clubs Deutschlands: Batschkapp Frankfurt, Markthalle Hamburg, Huxleys Neue Welt Berlin, Tor 3 Düsseldorf waren die ersten Stationen einer außergewöhnlichen Karriere.

Die Auswahl der Locations machte gleich klar: Hier geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat. Nach einer fünfjährigen Pause kehrten Dieter Thomas Kuhn und Band 2005 triumphal zurück und begeistern seither jedes Jahr aufs Neue mit neuen Outfits, neuer Bühnendeko, neuen Songs, neuen CDs – und bleiben sich dabei doch immer treu.

