Marky Ramone auch am Start

Mit Punkrock Urgestein Marky Ramone, dem Langzeitdrummer der Ramones, sowie den Punkrock Schwestern von „Maid Of Ace“ und „Scallwags“ als local Opener ist das Mission Ready Lineup vollständig.

Bei Marky Ramone darf man sich auf eine solide blood, sweat and tears-Punkrock Show freuen mit allen Klassikern der Ramones sowie gespickt mit überraschenden Cover Versionen.

Zu Marky Ramones Blitzkrieg Combo gehört übrigens kein Geringerer als der Ex-Bad-Religion Gitarrist Greg Hetson. „Hey Ho Let´s Go!“

Inspiriert von Künstlern wie „The Distillers“, „Nirvana“ und „X-Ray Spex“ haben die vier „Maid Of Ace“-Schwestern schon früh angefangen, zu Hause zu jammen und ihre Liebe zur Musik auszuleben. Seitdem haben sie die lokale Punkszene aufgemischt und brechen nun mit einer Reihe von beeindruckenden Support- und Headliner Slots aus dem, was sie „die schmutzige Südküste“ nennen, aus.

Komplettiert wird das Lineup vom Schweinfurter Local Opener „Scallwags“, der seit 1996 Punkrock mitviel Rock’n’Roll abliefert.

Neben den Headlinern der Punk- und Hardcore Stages „Social Distortion“ und „Suicidal Tendencies“ sind außerdem mit dabei „Lionheart“, „Get The Shot“, „Sondaschule“, „Pascow“, „DogEatDog“, „Death Before Dishonor“, „Marathonmann“, „Wisdom In Chains“, „No Turning Back“ sowie „Slope“.

Wie bei den ersten drei Auflagen des Festivals öffnet das Camping Village bereits einen Tag vor dem Festival seine Pforten. Der Festivaleinstand wird auch 2020 mit einer standesgemäßen Warm Up Party plus einem Sundowner Concert mit Markus Rill and Friends am vorherigen Abend gefeiert.

Mission Ready findet am Samstag, 4. Juli, auf dem Flugplatz Giebelstadt statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020