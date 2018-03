Martin Walser wagt noch einmal „Gar alles“

Anzeige

Es meldet sich hier einer zu Wort, schreibt Briefe und füllt damit einen Internet-Blog. Er richtet sich an jemanden, der ihn versteht, sucht die „unbekannte Geliebte“ schier verzweifelt, weil er, ein Mann wohl in den Siebzigern, sich verrannt hat. Das hat er gesellschaftlich, vor allem aber privat, steht er doch zwischen zwei Frauen - einer seit Jahrzehnten angetrauten, Gerda, und einer jüngeren Geliebten, Silke, die mittlerweile in den USA lebt, Biologin ist und über die Verfeinerung von Wasser forscht. Er sei durchaus treu, schreibt er - „auf meine Weise“, und allmählich macht er immer mehr bekannt mit seiner Existenz, mit prägenden Erfahrungen, Erlebnissen.

Justus Mall nennt er sich, nennt sich auch Philosoph und ist Autor der leidlich erfolgreichen schmalen Bücher „Die Lüge als Mutter der Wahrheit“ und „Der Irrtum als Erkenntnisquelle“. Vom Philosophen Odo Marquard hat er sich beeindrucken lassen, der den „Abschied vom Prinzipiellen“ verkündet hat; ansonsten kann man sich immer wieder an Nietzsche erinnert fühlen, wenn dieser Justus Mall, der buchstäblich gerechte Böse (lateinisch iustus und malus), seine Lebens- und Gedankenwelt ausbreitet. Es handelt sich ohnedies um ein Pseudonym, denn eigentlich heißt er ebenso sprechend Gottlieb Schall, war Jurist und Oberregierungsrat, zuständig für Migration. Da ihn seit langem schon weibliche Reize unmittelbar bedrängen, kam es in der Münchner Oper, in der ersten Pause von „Tristan und Isolde“, zu einem Vorkommnis, das der Karriere ein Ende setzte.

Dabei hat er für die kurze Berührung eines jugendlich-weiblichen Oberschenkels mit dem Zeigefinger durchaus verständliche Erklärungen parat. Es kommt dennoch zum Skandal, die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet ausführlich, da die Berührte dort gerade Praktikantin ist. Einen Seitenhieb auf korrekte Aufgeregtheiten unserer Medien- und Internet-Gegenwart mag man darin sehen. Vor allem aber geht es dem Erzähler um Verständnis. Und nur wer dies wirklich aufbringe, wer auch nachvollziehen kann, wie „steile Brüste“ auf diesen Mann wirken, und nicht missbilligt, dass ihn Donald Trumps Ehrlichkeit beeindruckt, taugt als „unbekannte Geliebte“ für einen Austausch.

Suche nach verständiger Frau

Ein Selbstgespräch wird hier geführt, mit durchaus witzig-originellen Ausführungen darin, sei es beispielsweise auch über den Mall immer wieder vernichtend rezensierenden Kritiker Dolf Paul Alt oder die kuriose Idee eines Herrn Steinbrecher, reich geworden durch sein „Institut für Beziehungsforschung“, der Justus Mall anbietet, unter seinem Namen ein Buch des Titels „Das Tor zur Freiheit“ zu verfassen. Das Buch selbst soll dieses Tor schon öffnen - weil die Freiheit darin bestehe, auch Überflüssiges zu tun, wie eben dieses Buch zu lesen. Von Anton Grübel, dem „mildesten Menschen“ und der schönsten Stimme im Kirchenchor, ist die Rede, vom Walser-Dauerthema Anpassungsdruck, aber auch vom Gefühl himmlischer Leichtigkeit und Harmonie.

Ob sich die Adressatin findet, die für all das Verständnis aufbringt? Gewiss, denn im Grunde ist die von Walser angelegte Konstellation genau diejenige von Autor und Leser. Schriftstellerische Selbstgespräche münden in bereichernde Lektüren, immer wieder - und immer wieder auch im Falle dieses außerordentlichen Schriftstellers. Er schreibt, weil es sein Leben ist, er geht ungeschützt ins Offene und hofft wie jeder Autor, zu überzeugen und Verständnis zu finden.

Sein neues Buch: „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“. Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek. 107 Seiten, 18 Euro.

