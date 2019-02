Mary Roos kommt nach Mannheim

Schlagerstar Mary Roos (Bild) gibt auf ihrer Abschiedstournee im Frühjahr auch ein Konzert in Mannheim. Am Samstag, 1, Juni, 20 Uhr, wird sie im Mannheimer Rosengarten auftreten. Das hat die Agentur BB Promotion gestern bekanntgegeben. Nach dem Abschluss ihrer Tour will Mary Roos von der Bühne abtreten. „Seit letztem Jahr reift mein Entschluss, mit 70 Jahren meine musikalische Karriere zu beenden.“, zitiert BB Promotion die Facebook-Seite der Sängerin. Karten für das Rosengartenkonzert (ab 35 Euro plus Gebühren) sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich oder unter www.bb-promotion.de im Netz. ( gespi

