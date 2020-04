Masken für alle Pflicht

Berlins berühmte Museen werden in der Corona-Krise nur langsam wieder ihre Türen öffnen. „Es ist nicht trivial, ein Museum wieder aufzumachen“, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es bedarf umfangreicher Maßnahmen, um Hygiene zu gewährleisten und Ansteckung zu vermeiden.“ Zudem kündigte er an: „Es wird auch in den Museen eine Maskenpflicht für alle geben zum Schutz von Besuchern, Aufsichten und Mitarbeitern.“

Allein zu den Staatlichen Museen der von Bund und Ländern getragenen Stiftung zählen 13 Sammlungen in 19 Häusern. Die als Weltkulturerbe ausgewiesene Museumsinsel im Zentrum Berlins besuchten zuletzt jährlich gut drei Millionen Menschen. Nach den Worten Parzingers werden im Mai nur einige wenige Museen öffnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020