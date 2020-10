Mannheim.Besucher von Kinos müssen ab sofort auch eine Maske tragen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen. Die Maske darf kurzzeitig abgenommen werden, wenn etwa getrunken wird. Das hat das Land Baden-Württemberg am Wochenende beschlossen. Die aktuelle Corona-Verordnung für Studienbetrieb und Kunst sieht auch vor, dass etwa in Hochschulen eine Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen am Platz gilt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020