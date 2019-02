Material, das nicht zu berechnen ist

Myriam Holme aus Mannheim und Galerist Bernhard Knaus. © Rösner/Art Karlsruhe

Sie sei eine „empathische Materialkünstlerin, die ihre Arbeiten auf der Wand, auf dem Boden und im Raum entfaltet“, begründet die Jury ihre Entscheidung, den diesjährigen Kunstpreis der Art Karlsruhe an die Mannheimerin Myriam Holme zu vergeben. Diesen bekommt die Künstlerin für ihre Solo-Schau bei Bernhard Knaus Fine Art auf dem Messegelände, wie die Galerie gestern mitteilte. Von dem mit 15 000 Euro dotierten Preis des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe wurde das Werk „an deinem leuchtfeuer“ für die Städtische Galerie Karlsruhe angekauft.

Die 1971 in Mannheim geborene Holme nutze in ihren zwischen Tafelbild, Relief, Skulptur und Installationen „changierenden Werken das Unkalkulierbare von Materialinteraktionen“, führt die Jury weiter aus.

Unorthodoxe Methoden

Das Entscheidungsgremium setzte sich aus der Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Pia Müller-Tamm, sowie den Journalisten Dorothee Bar-Bogenschütz und Michael Hübl, der Leiterin des Badischen Kunstvereins Karlsruhe, Anja Casser, und dem Künstler Werner Pokorny zusammen. Der pensionierte Staatssekretär Michael Sieber, komplettiert das Sextett, das insgesamt 196 Einzelpräsentationen auf der Art Karlsruhe bewertete.

Holme lebt und arbeitet in Mannheim und ist Absolventin der Kunstakademie Karlsruhe. Ihre Werke befinden sich sowohl in öffentlichen als auch in privaten Kunstsammlungen in Deutschland und dem europäischen Ausland. Für ihre Werke bearbeitet sie traditionelle Werkstoffe wie Leinwand, Pigment, Acrylfarbe und Tusche sowie unkonventionelle wie Seife, Bambus, Glas oder Plastikfolie „mit unorthodoxen künstlerischen Methoden“, heißt es in der Jury-Begründung weiter. Sie schaffe durch Schütten, Gießen, Ritzen, Knittern und Kratzen „wirkungsvolle Form- und Farbergebnisse“, die sie durch eine eigenwillige Titelpoesie zum Sprechen bringe. Vom 5. April bis zum 1. Juni sind neue Werke Holmes in der Ausstellung „von gehäuften jetzt“ in der Frankfurter Galerie Knaus zu sehen.

