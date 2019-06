Mathias Richling und die Queen

Die 70. Spielzeit der Burgfestspiele Jagsthausen ist eröffnet. Neben den noch anstehenden Premieren von „Hair“, „Cyrano de Bergerac“ sowie „Laible und Frisch – Urlaubsreif“ steht ein besonderes Gastspiel auf dem Spielplan der Burgfestspiele Jagsthausen und gleichzeitig eine der letzten Möglichkeiten, dieses Programm live zu erleben. Am Sonntag, 30. Juni, ist Kabarettist Mathias Richling mit seinem aktuellen Programm „Richling und 2084“ zu Gast im Burghof. Beginn ist um 20.30 Uhr, Regie: Günter Verdin. Höhepunkte des Programms: Martin Luther wettert gegen facebook und die Queen erzählt das Märchen vom Brexit. Karten gibt es über das Internet www.burgfestspiele-jagsthausen.de, per Mail burgfestspie-le@jagsthausen.de, per Telefon 07943/ 912345.

