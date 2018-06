Maxim Biller beginnt Vorlesung

Anzeige

Maxim Biller ist ein Provokateur: Wenn er etwas sagt, dann darf es ruhig polemisch sein, ja, das soll es sogar. Wenn man ihn mögen würde, hätte Maxim Biller wirklich etwas falsch gemacht, schrieb einmal ein Journalist des Tagesspiegels. Ab heute hält der streitbare Autor und Kolumnist seine Poetik-Vorlesung am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Er folgt damit auf Frank Witzel, der 2017 die Poetikdozentur in Heidelberg inne hatte. An insgesamt drei Terminen wird der 1960 in Prag geborene Biller vor Studenten der Universität und allen interessierten Zuhörern über den Zusammenhang von Politik und Literatur nachdenken. Zudem ist am 19. Juli eine Lesung aus Billers jüngstem Roman „Biografie“ (2016) im Spiegelzelt auf dem Heidelberger Universitätsplatz geplant.

Anfänge als Journalist

Biller studierte Neuere deutsche Literatur, Geschichte und Philosophie in Hamburg und nahm im Anschluss 1983 sein Studium an der deutschen Journalistenschule in München auf. Größere Bekanntheit erlangte er 1985, als er mit der polemischen Kolumne „Hundert Zeilen Hass“ im Magazin „Tempo“ den Zeitgeist der Kohl-Ära kritisch kommentierte. Der deutsch-jüdische Autor wurde so zu einem prominenten Repräsentanten einer meinungsstarken Publizistik, die auch vor polemischen Tabubrüchen nicht zurückschreckte. Zugleich gewann Biller auch als Autor immer mehr Profil. Seine Erzählungen beschäftigten sich mit deutsch-jüdischen Beziehungen, Verklemmung, Leidenschaft und Schuld.