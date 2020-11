Medaillen für drei Würzburger Akteure

Die Würzburger Kulturmedaillen gehen in diesem Jahr an das Theater am Neunerplatz, den Verein „Würzburg liest“ und die Kulturmanagerin Antje Molz, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit den Medaillen zeichnet die Stadt Würzburg demnach Personen und Institutionen aus, die sich um das kulturelle Leben besonders verdient gemacht haben.

Das Theater am Neunerplatz unter der Leitung von Sven Höhnke beeinflusst seit vielen Jahren das gesamte kulturelle Leben der Stadt Würzburg. So ist das Theater seit 1985 zugleich auch ein kreativer Ort für Kinder und Jugendliche, denn es beherbergt verschiedene Kindertheater- und Jugendtheatergruppen, welche die Kommunikations-, Lese- und Spielfähigkeit der jungen Akteure schulen sollen. Ebenso bietet das Theater seine Bühne immer wieder für zahlreiche Aktionen der freien Kulturszene an. Die Jury würdigte die interkulturelle wie interdisziplinäre Offenheit des Hauses, die am Neunerplatz einen Ort der Begegnung entstehen ließ.

Der Verein „Würzburg liest“ hat es bereits 2014 geschafft, Würzburg als Literaturstadt sichtbar und erlebbar zu machen. Im zweijährigen Turnus finden seither immer im Frühjahr besondere Aktionswochen statt, deren Programmvielfalt und Programmtiefe gleichermaßen beeindruckend sind. Zahlreiche literarische Institutionen und Vereinigungen wirken bei der Organisation mit, vom örtlichen Buchhandel über die Studentenschaft bis hin zu den Würzburger Autoren sowie den örtlichen Verlagen: Gemeinsam stemmen alle Beteiligten eine beeindruckende Veranstaltungsreihe, die nach Ansicht der Jury auch in den Bereich der Erinnerungskultur hinein wirkt. In der Reihe werden einer großen Leserschaft unbekannte Autoren ins Bewusstsein gerufen und somit die lokale Literatur- und Stadtgeschichte neu erlebbar macht. Auch gelang es über dieses Projekt laut Jury, dass die Würzburger Literaturszene in den letzten Jahren nachhaltig zusammengewachsen ist. Stellvertretend für ein großes Netzwerk nahmen Elisabeth Stein-Salomon, Daniel Osthoff und Jörg Nellen die Auszeichnung entgegen.

Antje Molz prägt mit ihren Ideen und ihrer Energie das Würzburger Kulturleben seit vielen Jahren. So gibt es wegen Antje Molz das „Stramu“, Europas größtes bühnenfreies Straßenmusikfestival, das als kulturtouristische Großveranstaltung Besucher aus der ganzen Welt nach Würzburg lockt.

Antje Molz ist studierte Musikwissenschaftlerin und Musikpädagogin, Kulturveranstalterin, Netzwerkerin und Nachwuchsförderin; darüber hinaus seit 12 Jahren Vorstandsmitglied des „Dachverbands freier Würzburger Kulturträger“. Mit sicherem Gespür für kulturelle Nachwuchstalente vernetzt sie junge Kulturakteure mit den etablierten Kulturinstanzen. Nach Ansicht der Jury hat Antje Molz in den letzten Jahren zahlreiche neue Akzente in der Stadt Würzburg gesetzt. Molz widmete ihre Auszeichnung allen Kulturschaffenden, die sich derzeit im Überlebenskampf befinden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020