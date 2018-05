Meet & Greet zu gewinnen

Anzeige

"Aber bitte mit Schlager" heißt es am Dienstag, 5. Januar, ab 14 Uhr in der Hardheimer Erftalhalle. Mitwirkende sind die Feldberger, Judith & Mel, Reiner Kirsten und Liane. Vier Leser haben die Möglichkeit, die Stars bei einem Meet & Greet kennenzulernen und gratis die Show zu erleben. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fraenkische-nachrichten.de. Bitte in die Betreffzeile "Schlager" eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Montag, 4. Januar, um 8 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.