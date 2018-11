Mehr als ein „Excelsior!“ für Stan Lee

Welche Bedeutung der am Montag mit 95 Jahren in Los Angeles verstorbene Stan Lee (Bild) hatte, zeigt sich daran, wie ihn sein größter Konkurrent würdigt: „Er hat die Art verändert, wie wir Helden betrachten, und moderne Comics werden für immer unauslöschlich von ihm geprägt sein. (…) Excelsior, Stan“, twitterte der Verlag DC Comics und salutierte vor dem genialen Kopf hinter der zum globalen Medienriesen mutierten Comicschmiede Marvel. Und das mit Lees Markenzeichen: dem Begeisterungsruf „Excelsior!“ (höher). Was das Besondere und Visionäre an Stan Lee ausmachte, zeigt sich gerade am Vergleich der wichtigsten Superhelden von DC und Marvel: Hier der im Prinzip unbesiegbare, fast klinisch reine Außerirdische Superman, dort der durch Probleme und eine gesellschaftliche Außenseiterrolle geerdete Spider-Man. Auch die anderen Comicfiguren, die Lee mit seinen Zeichnern und Autoren erdachte, wie Iron Man, Hulk, Thor, Fantastic Four oder die X-Men inklusive Wolverine oder Deadpool pendeln oft fast in Jekyll- und-Hyde-Manier zwischen übermenschlicher Kraft und menschlichen Abgründen.

Viele sind regelrechte Antihelden, was vor allem in der Zeit der Proteste gegen den Vietnam-Krieg Ende der 1960er Jahre für große Resonanz sorgte. Marvel-Comics waren früh politisch, zunächst aber oft sehr proamerikanisch und antikommunistisch – vor allem in den Serien „Captain America“, „Iron Man“ und „Avengers“. In den 70ern wurde die Inhalte progressiv: Luke Cage und Black Panther waren die ersten schwarzen Superhelden; die in den 90er Jahren extrem populären Mutanten der X-Men wurden zur Allegorie für die Verfolgung von Minderheiten mit Bezügen zum Holocaust.

Auftritte mit Kultcharakter

Lees genialster Schachzug: Die lose Verknüpfung all seiner Comicreihen im Marvel-Universum, so dass gegenseitige Gastauftritte, grandiose Graphic Novels und epische Mini-Serien die Comicwelt revolutionierten. Als er die Nase voll hatte von mittelmäßigen Verfilmungen, übernahm Marvel 2008 die Hollywood-Auswertung selbst – und startete mit „Iron Man“ die neben den James-Bond-Thrillern größte und erfolgreichste Filmserie, die verlässlich Milliarden umsetzt. In allen Folgen gönnte sich der schnauzbärtige Maestro kurze Auftritte, die Kultcharakter haben.

Über Jahrzehnte hinweg habe er Fans Abenteuer, Inspiration, Freude und Stärke gegeben, würdigte „Captain- America“ Chris Evans Lees Verdienste. Wolverine-Darsteller Hugh Jackman trauerte um ein „kreatives Genie“. Der Entertainment-Riese Walt Disney würdigte Lee als „Superhelden“. Mit dessen Namensgeber kann man Stan Lee getrost in einem Atemzug nennen. (mit dpa)

