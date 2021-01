Mehr als eine Million Zuschauer für Sascha im Quadrat

600 Songs in 30 Shows mit denen seit dem Lockdown Mitte März mehr als 200 000 Euro für Kulturschaffende eingespielt wurden. Diese Eckdaten lassen Capitol-Chef Thorsten Riehle im Gespräch mit dieser Redaktion eine positive Bilanz der Streaming-Reihe „Rockt zu Hause“ ziehen, die an 30 Samstagen Leben in das von Corona-Maßnahmen leer gefegte Mannheimer Kulturhaus brachte.

Die beiden singenden Saschas Kleinophorst und Krebs haben laut Riehle dabei seit 20. März weltweit mehr als eine Million Zuschauer wahrgenommen – eine prächtige Bilanz für das Bandprojekt Sascha im Quadrat, zu dessen Kern Gitarrist Christof Brill und Pianist Frank Schäffer gehören. Und rekordverdächtig: „Mir ist kein Streaming-Format in der Region bekannt, das so lange durchgehalten hat“, sagt der Capitol-Geschäftsführer.

Exakt 203 134,57 Euro seien dabei an Spenden eingegangen. Rund 13 000 Euro davon entfielen auf Solidaritätstickets, also Online-Eintrittskarten für die im Prinzip kostenfreien Konzerte. 62 000 Euro gingen an das Erwachsenen- und Kindertheater des Capitol. Mit etwa 127 000 Euro floss das Gros der Spenden an die Bürgerstiftung, als Unterstützungsfonds für Kunst und Kultur. Gefördert wurden damit etwa der Einsatz von Musik-Trucks in den Stadtteilen, aber auch andere Live-Streaming-Projekte (Ella & Louis, Rhein Neckar Theater).

Fasnachtsausgabe geplant

Das ist eine Zwischenbilanz. Denn es geht am 30. Januar und im Februar weiter – „so lange wir das Format brauchen“, kündigt Riehle an: Neben zwei regulären „Rockt zu Hause“-Ausgaben am 6. und 27. Februar gibt es auch eine Fasnachtsausgabe. Bei der „FastnachtSauseZuhause“ begrüßen die Saschas am 15. Februar ab 19 Uhr die fünfte Jahreszeit als „absoluten Stargast“.

Die bisherigen 30 Ausgaben von „Rockt zu Hause“ finden sich auf YouTube. Und wer von dem launigen Gekabbel auf der Bühne im Capitol nicht genug bekommen kann, für den hat das Kernquartett der Reihe noch einen Podcast mit dem Titel „Der Klugscheißer“ aufgelegt. Die bisher vier Folgen sind zum Beispiel bei Spotify zu hören.

Außerdem plant das Capitol am 4. Februar, 20 Uhr, noch eine besondere Präsentation seiner Eigenproduktion von „Hair“: Da sowohl die am 3. Dezember 2020 angesetzte letzte Vorstellung des Hippie-Kult-Musicals als auch das Abschlusskonzert nicht live über die Bühne gehen konnten, gibt es als Ersatz die Musik aus „Hair“ im Live-Stream. Auch diese Übertragung ist öffentlich, zum Beispiel über YouTube, frei zugänglich. Zuschauer haben aber drei Optionen, um das Capitol zu unterstützen: „Sie behalten Ihre schon erworbenen Karten, sie kaufen online ein Solidaritätsticket oder spenden an die Mannheimer Bürgerstiftung: IBAN: DE62 67050505 00399 61237“, teilt das Veranstaltungshaus mit.

