Mehr als nuhr die eine Wahrheit

Die Proteststürme fliegen Dieter Nuhr seit sechs Jahren nur so um die Ohren. Die Shitstorms kommen von links und aus der Fridays For Future-Bewegung (FFF), vorher schon von rechts, neurechts und ewig gestrig, noch länger ärgern sich Veganer und Muslime - der Düsseldorfer Kabarettist gehört zu den wenigen, die sich Satiren zum Islam zumuten. Die neuerliche Kontroverse um den 59-Jährigen, der als relativ alter, wohlsituierter weißer Mann mit prägnantem Selbstvertrauen und großer Bühne offenbar der Inbegriff des Feindbildes ist, das die FFF-Generation Boomer nennt, zeigt vor allem eines: Wenn diese Gesellschaft dauerhaft auf einen gemeinsamen Nenner kommen will, ist dringend eine verbale Abrüstung in der völlig eskalierten und daher meist nur noch destruktiven Diskurskultur nötig.

Ein Wissenschaftsfeind?

Das hat auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) erkannt. Der altehrwürdige Verein zur Förderung der deutschen Wissenschaft und Forschung hatte zum 100. Jubiläum ihrer Vorgängerorganisation unter anderem Nuhr eingeladen, in einer Videobotschaft die Bedeutung von Wissenschaft zu unterstreichen. Die Negativreaktionen kamen wie aus der Pistole geschossen – reflexartig, oft im Hatespeech-Modus. Die DFG knickte zunächst sogar ein, relativierte diese Entscheidung aber im Lauf der Woche wieder und entschuldigte sich bei Nuhr.

Dass seine Video-Stellungnahme lupenrein in der Argumentationslinie des kritischen Rationalismus, der vorsichtig skeptischen, aber weitgehend akzeptierten Wissenschaftstheorie in der Tradition des Philosophen Karl Popper steht, spielt für seine Gegner keine Rolle. Vor allem, weil Nuhr es mehrmals gewagt hatte, Nummern über Greta Thunberg und die FFF-Parole „Folgt der Wissenschaft“ zu machen (was er in seinem DFG-Statement anklingen ließ), wurde er als frauenfeindlicher Wissenschaftsfeind quasi auf eine Stufe mit Covidioten gestellt.

Fundierte Argumente

Das Erschreckende: Hinter Forderungen, die im Prinzip Zensur und Berufsverbot für einen Satiriker fordern, stehen gebildete, meist junge Leute. Von denen vermutlich viele gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft auf die Straße gehen würden. Und die fällen auf Twitter und Co. mediale Todesurteile offensichtlich auf der Basis von Videoschnipseln und Hörensagen. Denn wer die Karriere von Nuhr etwas genauer betrachtet, kann kaum ignorieren, dass er in seinen Bühnenprogrammen seit Jahrzehnten wissenschaftlich und differenziert argumentiert (übrigens auch in Sachen Greta und FFF). Und das in einem Maße wie in der deutschen Satire nur der Mediziner Eckhart von Hirschhausen und Physiker Vince Ebert.

Die Selbstverständlichkeit, dass Nuhr auf der Bühne und im Fernsehen (wie seine plötzlich als antisemitisch verschriene Entdeckung Lisa Eckart) als Kunstfigur letztlich Witze erzählt und kein Parteiprogramm referiert, spielt in einer solchen „Debatte“ überhaupt keine Rolle mehr. Was zählen Argumente, Fakten, Kunst- und Meinungsfreiheit, wenn die eigenen Gefühle verletzt sind? Und jeder sie absolut setzt? Dank Twitter auch noch öffentlichkeitswirksam nach dem Motto: Der Jedermann ist Donald Trump. Ein Absolutist in eigener Sache oder zumindest im Dienst der einzig guten Sache, die im Besitz der einzigen Wahrheit ist. Egal ob es um Abstandsregeln, Flüchtlingspolitik, oder auch nur die einzig richtige Art Fußball zu lieben geht. Wer anders denkt, ist ein Fall für Cancel Culture und den Social-Media-Pranger. Auch, wenn er nuhr Witze macht, die man auch schlecht finden, kritisieren und abschalten darf. Am eigenen Fernseher, wohlgemerkt. Nicht wie in China oder Nordkorea. Aber die Diktatur-, Nazi- und Linksextremisten-Keulen gehören am schnellsten auf den Index. Lassen wir das!

Weit weg von Habermas’ Ideal

Tucholskys Satz „Satire darf alles“ traut sich in der aktuellen Atmosphäre (im Moment) kaum noch jemand zu zitieren. Mit Blick auf den Fall Xavier Naidoo hat der Heidelberger Klaus Staeck im Interview mit dieser Redaktion sogar die Kunstfreiheit ein Stück weit relativiert und mit Blick auf die polarisierte Gesellschaft in Beziehung zur gesellschaftlichen Verantwortung gesetzt. Und der Plakatsatiriker hat selbst serienweise juristische Schlachten um die eigenen Arbeiten geschlagen.

Fakt ist: Vom Ideal der offenen bürgerlichen Kommunikation der Aufklärung, von Habermas Ideal einer herrschaftsfreien Kommunikation sind wir meilenweit entfernt. Was ein Drama ist. Denn eine Gesellschaft, die aus Angst vor einem neuen Dritten Reich in seinem politischen System überall Checks und Balances als Barrikaden gegen einsame Entscheider aufgebaut hat, fußt wie die Parteiendemokratie auf Kompromissen. Wenn die von einer unterlegenen Seite nicht mehr akzeptiert werden, macht das Konsens fast unmöglich. Zumal im postfaktischen Zeitalter, wenn schon wie zuletzt in Berlin aus 20 000 Demonstranten Fantastilliarden werden.

Was helfen kann, ist die Wissenschaftstheorie. Speziell die Konsequenz aus Poppers Erkenntnissen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, weil sie jederzeit durch neue Ergebnisse widerlegt werden könnte. Und dass zumindest eine minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch die Nullhypothese gelten könnte – das genaue Gegenteil der eigenen Meinung. Im Idealfall führt das zum sachlichen Austausch von Argumenten – und Empathie.

Die Richtung stimmt

Die zeichnet sich zumindest im Konflikt Nuhr/DFG ab: „Wir sind uns völlig einig, dass es notwendig ist, über die gegenwärtige Debattenkultur zu reden. Immer öfter wird gefordert, kritische Standpunkte von der Meinungsbildung auszuschließen. Gerade in der Wissenschaft ist das nicht akzeptabel. Die DFG hat hier nun Haltung gezeigt. Das ist eine große Geste“, kommentierte der Kabarettist. Zumindest stimmt die Richtung.

