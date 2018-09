Mehr als nur „Sissi“

Das deutsche Filmschaffen der 1950er Jahre hat den Ruf, belanglose Unterhaltung produziert zu haben. Was es jenseits von Heimatfilm und „Sissi“ indes auch damals gab, zeigt eine Reihe im kommunalen Kino Cinema Quadrat im Mannheimer Collini-Center – fünf Filme, die belegen, dass sich einige Regisseure mit der jüngsten deutschen Geschichte auseinandersetzten. Sie behandelten in ihren Filmen das sogenannte „Dritte Reich“, fragten nach Nachwirkungen und untersuchten, was nach 1945 mit der NS-Ideologie und den Nazis passiert ist.

Die Filme, ob Thriller, Kriegsfilm, Tatsachenhandlung, Gesellschaftsdrama oder Satire, thematisieren Duckmäusertum, Heuchelei, Sinnlosigkeit und Unrecht, wenn die Ideologie der NS-Zeit sich in die Nachkriegsjahre fortsetzt. Zum Auftakt der Reihe wird am Sonntag, 23. September, der Film „Nachts, wenn der Teufel kam“ gezeigt. tog

