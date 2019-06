Bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt hoffen 14 Autorinnen und Autoren auf den Ingeborg-Bachmann-Preis. Am Mittwochabend eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede des Schriftstellers Clemens J. Setz. Von Donnerstag an werden die Teilnehmer, die von der Jury vorgeschlagen wurden, ihre Texte in einer ausgelosten Reihenfolge vortragen. Die Vergabe des nach der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannten Preises ist für Sonntag, 30. Juni, geplant.

Aus Deutschland treten die Autoren Martin Beyer, Yannick Han Biao Federer, Daniel Heitzler, Ronya Othmann und Katharina Schultens an. Drei der Teilnehmer kommen aus der Schweiz, sechs Autoren im Wettbewerb stammen aus Österreich. Erstmals sind dieses Mal mehr Frauen als Männer dabei. dpa

