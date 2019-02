Mehr Sein als Schein

Nach Ende der Vorstellung ist im Jazzclub Ella & Louis die Zeit, in der Künstler und Publikum einander in zwangloser Bar-Atmosphäre näher kommen. Diesmal versammelt sich um Sängerin Ann Malcolm ein Grüppchen junger Frauen. Es sind ihre Schützlinge von der Mannheimer Musikhochschule, Auszubildende in der von ihr geleiteten Abteilung Gesang des Studiengangs Jazz. Und Umarmungen, Küsschen und

...