Beethoven war ein Meister der Corona. Ja, so heißt ein weit verbreitetes (sorry) musikalisches Zeichen. Wie alle Musikbegriffe stammt es aus dem Italienischen und heißt bei uns „Fermate“, was im italienischen Haltestelle bedeuten würde. Dabei ist Corona, „Krone“ besser, weil die Bedeutung des an den Enden aufliegenden Halbkreises mit darunter befindlichen Punkt nicht immer Anhalten war. Bei Bach bedeutet das Zeichen „atmen“ oder „Achtung: hier Zeilenende!“

Meine Schüler lernen: Corona heißt, der Dirigent hat recht. Und da sind wir wieder bei Beethoven, denn er hat die Corona zu einem zentralen Gestaltungsmittel gemacht, mit dem der Musiker eine individuelle, dramatische Spannung aufbaut, vorher war es eher ein Meetingpoint. Er hat den individuellen künstlerischen Ausdruck durchgesetzt und alte Formen wie Sonate oder Sinfonie gesprengt. Er war der erste freiberufliche Komponist (in Hessen bräuchte er jetzt Hartz IV). Er hat geschrieben, was ihm künstlerisch notwendig schien, was ihn innerlich drängte. Haydn war zeitlebens ein Angestellter und hat (genial) in formalen Konventionen komponiert. Mozart hat so angefangen, um dann aus beidem auszubrechen. Beethoven hat die Subjektivität radikal etabliert.

Mich berührt der Idealist und Aufklärer Beethoven, der mit Musik die Welt verbessern wollte. Auch wenn die Katastrophen des 20. Jahrhunderts uns alle Illusionen geraubt haben, ich will diese Vision nicht aufgeben. Als Student habe ich mit Begeisterung seine Sonaten geübt, mit glühenden Wangen Streichquartette und Sinfonien gehört oder vierhändig auf dem Klavier gespielt. Beethoven war als Zwölfjähriger schon stellvertretender Hoforganist, trotzdem hat er für die Kirchenmusik wenig hinterlassen. Die Missa Solemnis haben Kammerchor und Bachchor 2011 sehr hörenswert bewältigt. Die schöne C-Dur Messe, die ich in diesem Jahr dirigieren wollte, fällt jetzt wohl Corona zum Opfer. Aber was soll da erst Beethoven sagen, ihm vermasselt diese „Krone“ sein ganzes Jubeljahr!

Johannes Michel ist nordbadischer Landeskantor, Kirchenmusikdirektor an der Christuskirche und Professor an der Musikhochschule Mannheim. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages über das ganze Jahr samstags Prominente über ihr Verhältnis zum Komponisten.

